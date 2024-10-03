吳慷仁攻陸呢7隻字易出事？黃秋生發文疑意有所指：容易引起誤解

吳慷仁日前正式宣布簽約中國經紀公司壹心娛樂，於社群發文透露入行以來心境，表示未來「我不再是一個人」，動態引人關注討論，而影帝黃秋生昨（2）日於社群發文直言該句話容易引起誤會。



黃秋生2日晚間寫道下「無惡意，只是就語意論事，因小弟有語言潔癖。」他認為「我不再是一個人」可用「我不再孤單」代替，直言：

「除非有意語帶雙關，但我相信原意並非如此，或代筆漢語水平太差。語文水平低劣，容易引起誤解。」



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他雖未指名道姓，但文章一出才一小時就有百人留言分享看法，有人認為日常交流大可不必深究，或稱：「每個人講話風格不一樣。」還有人說：「仔細品品，他在罵自己？」而有網友留言純粹是「（ 我不再是一個人 ）我有經紀人了」的意思。

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而早前有「PTT創世神」之稱的杜奕瑾也分析吳慷仁當日發文一番話，表示就是最後一次自己發文，往後就變成公司管理的意思，讓不少網友一看解析直呼秒懂。

黃秋生發文疑似回應吳慷仁事件。（截圖）

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