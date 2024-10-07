中國泳手覃海洋被曝出軌嫖娼 未婚妻怒斥：以親密影片威脅求原諒
撰文：鄭寧
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今日（7日）下午，有「中國蛙王」之稱的游泳運動員覃海洋遭未婚妻發長文爆料，未婚妻在微博發文怒斥覃海洋在其孕期出軌，甚至作為軍人期間嫖娼，還以親密影片作威脅要求女方原諒。
覃海洋未婚妻的個人微博賬號「幸福烤冷面攤主」，今日下午發文怒斥覃海洋。其未婚妻寫道，抱歉占用公共資源，但過去積攢下的問題實在無法解決，也不想再去容忍，「本想著給你留點臉面，但是你的逃避態度實在讓我覺得真真切切的愛錯了人。」
文章爆料，覃海洋在其孕期出軌，與粉絲、花樣游泳運動員曖昧，甚至在作為軍人期間有嫖娼行為。而且覃海洋家人也未勸阻過他，相反要求女方包容理解。女方提出分手後，覃海洋還以「錄有親密影片」為威脅，要求原諒。
覃海洋未婚妻稱，覃海洋的每一件奢侈品都由她購買，還補充聊天記錄稱，其自費購買、包裝禮物送給覃海洋粉絲，反問覃海洋「你做了啥？你在乎啥了？你就只會上線看你的粉絲有沒有漂亮的罷了。」
覃海洋是中國國家男子游泳運動員，1999年出生，2014年6月進入中國海軍游泳隊。在本屆巴黎奧運會上獲男女混合4X100米混合泳接力亞軍、男子4x100米混合泳接力冠軍。
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