覃海洋200蛙爆冷無緣決賽　中國蛙王意外在巴黎奧運慘遇滑鐵盧

「中國蛙王」覃海洋繼100米蛙泳決賽失利後，更拿手的200米蛙泳再受挫折，今晨上演的準決賽，僅游出2分09.96秒，總成績並列第10，無緣決賽。這個成績跟他去年在游泳世錦賽創下的2分05.48秒，足足相差近4秒半。

身為項目金牌大熱，覃海洋到底發生什麼事？賽後他表示跟泳池深淺無關，而是自己身體狀態的問題。覃海洋連續兩屆奧運空手而回，因禁藥事件備受外界關注的中國游泳隊，巴黎奧運經過頭4日游泳賽事，仍未在獲得金牌。



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巴黎奧運．游泳︱「中國蛙王」覃海洋繼100米蛙泳決賽失利後，更拿手的200米蛙泳再受挫折。（Getty Images）

又是最後50米出事 200蛙無緣決賽

日前英國蛙王比迪（Adam Peaty）與覃海洋之間的「中英百米蛙王」對決，二人在頭50米稍為帶出，後50米眾人齊齊跌速下，比迪與美國的芬克（Nic Fink）並列雙亞軍，冠軍由意大利泳手馬田尼基（Nicolo Martinenghi）奪得，覃海洋只得第七名，三甲不入。覃海洋賽後稱，「賽前我覺得沒問題，但游起來是另外一種感覺」，並表示比賽頭50米保住節奏，但後面50米游得很亂：「特別想贏，可能思想沒有調整好」。

以為他在100蛙失利後，能夠在更擅長的200蛙捲土重來，不料今次連決賽都入不到。跟100蛙決賽時相似，覃海洋頭150米表現正常，緊隨領前的法國泳手馬爾尚（Leon Marchand）排第二，但最後50米嚴重失速游出35.15秒，在16位準決賽泳手之中最差，結果以2分09.96秒並列第10，未能以前8名成績擠身決賽。他賽後稱，跟泳池深淺無關，「上次比賽和這個池子差不多，所以不會是泳池的問題，就是身體狀態沒有調整過來，整體能力發揮泳有跟上。」

巴黎奧運．游泳︱「中國蛙王」覃海洋今屆連番失利，他說不是泳池的問題。（路透社）

上屆金牌泳手曾揚言頒獎台杯葛

中國23泳手在上屆奧運前藥檢不合格仍獲放行出賽的事件，連月纏繞不休，各國泳手紛放風質疑全球反禁藥組織（WADA）及個別國家的藥檢制度，

當中覃海洋成為焦點人物，比迪賽前揚言：「希望有一場公平競爭」，東京奧運男子200米蛙泳金牌得主澳洲泳手史杜保迪曲克 （Zac Stubblety-Cook）更直接開名，指正在考慮跟覃海洋比賽後在頒獎台作出反禁藥抗議，並建議其他泳手表態。

史杜保迪曲克的說法，令人回想起2019年世錦賽400米自由泳決賽後，澳洲泳手賀頓拒絕跟孫楊同台領獎一幕，不過史杜保迪曲克跟覃海洋分別在兩場不同準決賽比賽，覃海洋無緣決賽下，二人同處頒獎台一幕已不可能出現。

巴黎奧運．游泳︱百米蛙王對決爆大冷，覃海洋（左）只得第七，比迪（右）亦衛冕失敗。（Getty Images）

覃海洋膝傷困擾動作變形

覃海洋去年銳不可擋，由世界大學生運動會、亞運會到世錦賽一路狂掃蛙泳金牌，他在2023年世錦賽100蛙決賽游出57.69秒創下亞洲紀錄，200米蛙泳更寫下2分05.48秒世界紀錄，連贏50米、100米及200米蛙泳金牌，儼然成為泳壇新一代「蛙王」。

可是今年他的狀態大為滑落，避戰2月世錦賽，今年只曾在4月出戰中國錦標賽，200蛙游出2分08.87秒，不入今年世界前十最佳成績。出發前往巴黎前，覃海洋接受中央電視台訪問披露因膝部受傷影響訓練，甚至令游泳動作變形。他當時指傷患問題不大，可是找不到好的解決辦法，連帶對奧運奪金的信心也不及之前那樣總是自信十足，僅稱：「只要完全康復，就還是有信心的。」

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中國隊暫獲2銀2銅

100蛙第七名，200蛙無緣決賽，覃海洋到底是膝傷持續困擾，還是有其他問題影響發揮，暫時未有答案。東京奧運時，他在200米蛙泳初賽因轉池犯規被取消資格，今屆再度失利下，連續兩屆奧運均未獲任何獎牌。

中國隊暫時只靠唐錢婷在女子200米蛙泳，徐嘉余在男子100米背泳各獲一銀，張雨霏在女子100米蝶泳加上接力隊在女子4X100米自由泳各獲一銅，暫得2銀2銅，未獲金牌。