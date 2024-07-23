奧運人物誌．覃海洋｜中國新蛙王淡然之道　平實心態衝上世界之巔

中國歷來只有兩位男泳手曾贏得奧運金牌，第一位是生涯高開低走，在禁藥醜聞中黯然退場的孫楊，第二位是東京奧運200米混合泳冠軍汪順，「中國蛙王」覃海洋被看好能在2024巴黎奧運成為第三位。

原本在上屆東京奧運已很大機會上頒獎台，卻因犯下低級失誤被取消資格，覃海洋汲取教訓後愈戰愈強，不單是200米蛙泳世界紀錄保持者，也是挑戰比迪100米蛙泳王者地位的最強挑戰者。難得的是他無論在順境逆境皆能保持平常心，中國23位泳手近月被爆出東京奧運前藥檢不合格仍獲放行參賽的風波下，今屆奧運壓力肯定更大，他簡單一句：「讓實力打破一切質疑」，還是一貫沉實自信。



覃海洋2023年在福岡游泳世錦賽大放異彩。（Getty Images）

覃海洋200蛙破世界紀錄封王 中國蛙王橫掃4面金牌｜游泳世錦賽

2017年兩破全國紀錄一鳴驚人

覃海洋5歲半時習泳，2014年加入上海海軍游泳隊，跟隨曾經執教過寧澤濤的名師葉瑾。在她眼中的覃海洋，並非像去年世錦賽以破世界紀錄贏得200米金牌後激昂地拍打水面、振臂高呼般激昂，「他（覃海洋）看似慢條斯理，但內心十分堅定，堅持不懈﹑百折不撓，不容易受到外界干擾，年紀輕輕已有這種性格，實屬少見。」不論是生涯的起起跌跌，覃海洋也是一貫淡然面對。

2017年4月，當時剛滿18歲的覃海洋，在全國游泳冠軍賽力挫熱門閆子貝奪冠，以2分08.71秒打破全國及世界青年紀錄，一鳴驚人。其後在9月的天津全運會再下一城，以2分07.35秒再刷新兩項紀錄，成為中國泳壇的一顆耀眼新星。

覃海洋在2018年繼續強勢，先在雅加達亞運的男子200米蛙泳摘銅，首奪大賽獎牌，其後在年底的世界短池游泳錦標賽，在同一項目摘銀，2019年的世界軍人運動會繼續有好表現，向着東京奧運進發。

覃海洋在2018雅加達亞運會的男子200米蛙泳摘銅，是他首個大賽獎牌。（資料圖片／Getty Images）

東京奧運被DQ 「成長道路上的一次磨練」

東京奧運因疫情而延後一年，覃海洋如常代表中國隊出戰強項200蛙，初賽游出2分08.48秒，總成績排第4位，晉級理應不是問題，但在官方成績卻顯示他被取消資格，事關他轉池時接了一次自由式腳，從而犯規，中國隊上訴無果，粉碎了覃海洋的奧運獎牌夢。

覃海洋被取消資格後，一開始都呆了，竟然在最重要的奧運會犯下失誤，但他沒有被失敗擊倒，而是第一時間問清楚「DQ」的原因，其後與教練葉瑾透過翻查重播，專注改善動作，務求不再重複犯錯，在全運會前3星期糾正動作。在比賽前突然改動作，對泳手來說風險甚大，因為成績有機會直線下降。覃海洋在全運會100米蛙泳，以新動作游出銅牌。

「在東京奧運犯規，是我成長道路上的一次磨練，讓我時時刻刻提醒自己，要專注技術，要精益求精，今天我證明了自己，蛙泳我還是可以的。」

覃海洋在東京奧運犯規被DQ，但他沒有因此而沉淪。（路透社）

換帥再登高峰 「金牌只能是掛着看的」

東京奧運後，覃海洋與恩師分道揚鑣，在上海隊改隨崔登榮教練，他曾經為張雨霏制定「金牌計劃」，在東京奧運贏得2金2銀的佳績。崔教練團隊除了專注提升覃海洋每次划水的力量及速度，加上以不同的方式激勵運動員士氣，保持泳手的心理健康，令覃海洋的成績節節上升。

覃海洋對2023年長池世錦賽充滿信心，賽前已豪言：「我希望打破世界紀錄，在福岡爭取包攬蛙泳金牌，我知道這是前無古人，但我真的有信心，也有心理準備去拚。」

覃海洋激動地拍打水面慶祝。（Getty Images）

覃海洋說到做到，連贏男子50米﹑100米及200米蛙泳金牌，成為史上第一人之餘，同時實現自己的預言——以2分05.48秒打破200米蛙泳的世界紀錄，奠定「新蛙王」的地位。

成為史上第一人，他依然淡然面對，沒有因歷史佳績而有壓力，「拿到金牌之後就是過去式了。金牌只能是掛着看的，不能戴在自己身上，戴在身上就會有包袱。我還是始終會把每一次比賽都當作全新的挑戰。」

「金牌只能是掛着看的」，覃海洋的目標是奧運金牌。（Getty Images）

2023年世錦賽歷史性包辦蛙泳三金兼打破世界紀錄的一鳴驚人表現，覃海洋自然與「世界蛙王」一詞拉上關係，他謙虛表示：「現在（叫我世界蛙王）有點早，奧運會才是我的終極目標。」

100米蛙泳世界紀錄由英國蛙王比迪（Adam Peaty）保持，覃海洋是項目歷來第二快的泳手，這面金牌之戰同時是當今兩大蛙王對決。比迪在抑鬱症困擾下重生，原本狀態正勇的覃海洋早前受膝傷所困影響備戰，此消彼長下二人實力看來難分高下。覃海洋在傷患下連最擅長的200蛙今年最佳成績甚至不入全球十大，幸好他依然保持一貫強大心態。

無論是東京奧運的失誤，或是世錦賽的三金，覃海洋同樣是不慍不火，繼續精益求精，

心態往往決定境界，不論是成功，還是挫敗，他依然是一貫的平淡，這就是覃海洋的成功之道。