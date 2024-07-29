巴黎奧運．游泳︱百米蛙王對決爆大冷　比迪失金　覃海洋只得第七

巴黎奧運游泳館是日重點大戰，除了菲比斯同門師弟、法國主場泳手馬爾尚（Leon Marchand）成功在男子400米個人混合泳為主隊奪得今屆第一金，還有比迪與覃海洋之間的「中英百米蛙王」對決。

不過這場男子100米蛙泳決賽戰況不似預期，比迪與美國的芬克（Nic Fink）並列雙亞軍，冠軍由意大利泳手馬田尼基（Nicolo Martinenghi）奪得，而賽前自稱「讓實力打破質疑」的中國泳手覃海洋，更只得第七名，三甲不入。他在賽事頭50米其實帶頭領先，後50米到底發生了什麼事？



巴黎奧運．游泳︱百米蛙王對決爆大冷，覃海洋（左）只得第七，比迪（右）亦衛冕失敗。（Getty Images）

覃海洋頭50米領前 與比迪叮噹馬頭

今屆奧運蛙王大戰令人非常期待，東京奧運後英國蛙王比迪受情緒病困擾，休戰兩年期間，中國蛙王覃海洋乘勢而起，贏盡大賽錦標，同場還有美國蛙王芬克，加上中國23泳手在上屆奧運前藥檢不合格仍獲放行出賽的事件，連月纏繞不休，覃海洋曾言要以實力打破外界一切懷疑，大戰氣氛濃厚。

比賽開始，果然就是覃海洋和比迪二人稍為帶出，頭50米轉池，覃海洋以27.03秒列第一，比迪緊貼着他時間27.08秒；後50米戰況卻出人意表。

中國蛙王只得第七 「後50游得很亂」

覃海洋和比迪不知是否頭50米衝得太盡，末段乏力下被意大利泳手馬田尼基和芬克全力追趕，比迪、芬克和馬田尼基幾乎同步觸池，馬田尼基以59.03秒贏得金牌，比迪、芬克同以59.05秒並列銀牌，英國蛙王只輸百分之二秒，未能達成史上首人在項目三連霸的創舉，賽後受訪不禁感觸落淚。而覃海洋以59.50秒完成，只得第七名。

覃海洋賽後接受傳媒訪問時稱，「賽前我覺得沒問題，但游起來是另外一種感覺」，並表示比賽頭50米保住節奏，但後面50米游得很亂：「特別想贏，可能思想沒有調整好」。

巴黎奧運．游泳︱覃海洋指自己在後50米游得很亂。（Getty Images）

後50眾泳手齊「爆偈」

後50米到底發生什麼事？回看眾人時間，似乎一眾泳手都有點「爆偈」感覺，覃海洋的後50游32.47秒，第一變第七；比迪較他好一點，游31.97秒，保住一面銀牌。馬田尼基游31.69秒，成功奪金，頭50第四位的芬克，後50游31.60秒，後上與比迪並列銀牌。