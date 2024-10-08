全國首次截獲黑脊紅蟻　南京海關捕百餘隻　木材縫隙中築巢穿梭

據內地海關總署官方帳號「海關發布」消息，9月4日，南京海關在一批進口木材中捕獲百餘隻黑脊紅蟻，為全國首次接獲該種螞蟻。



9月4日，南京海關所屬張家港海關關員在對一批進口木材實施查驗時，發現大量螞蟻在箱門處、木頭縫隙間來回穿梭。隨即對螞蟻進行了抓捕，共捕獲百餘隻，後經實驗室鑒定為黑脊紅蟻，為全國首次截獲。目前，海關已監督檢疫處理單位對該批木材實施除害處理。

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海關表示，根據《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》規定，中國禁止動植物病原體、害蟲及其他有害生物進境，一經檢疫發現攜帶這些有檢疫性或檢疫風險的有害生物，將會做相應的除害、退回或者銷毀處理。

據悉，脊紅蟻屬（Myrmicaria）為蟻科的一個屬，屬於中型螞蟻該種蟻分布與埃塞俄比亞、印度及馬來西亞等地。