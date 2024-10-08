國安部揭美國「中國行動計劃」陷害華裔科學家　百人職涯毀於一旦

國家安全部今（8）日發表一篇題為「從譚鴻錦案看美『中國行動計劃』的惡劣與荒唐」的文章，指控美國司法部在2018年推出的「中國行動計劃」打壓華裔科研人員，並詳細闡述了該行動計劃對眾多科學家和研究機構帶來的巨大影響。該行動被認為是美國政府為了全方位遏制中國崛起而採取的一系列行動之一。



國安部指出，該行動計劃自2018年11月啟動後，要求美國94個地區的司法部門每年至少提起一至兩宗針對中國的案件，從而引發了一系列針對華裔科研人員的間諜指控。全美範圍內的87個科研機構中，246名華裔科學家受到調查，其中103名科研人員的職業生涯被徹底摧毀，這些指控引發了強烈的寒蟬效應。

文章指出，譚鴻錦案被認為是「中國行動計劃」的典型案例之一。據介紹，譚鴻錦是中國籍科學家，在美國加州理工學院獲得材料科學博士學位後，於2017年加入美國石油巨頭Phillips 66公司，從事儲能技術研究。2018年12月，譚鴻錦因家庭原因計劃回國發展，並向公司提交了辭職申請。

國安部以美國Phillips 66能源公司前中國籍員工譚鴻錦為例，指控美國司法部的「中國行動計劃」，導致103名華裔科研人員職業生涯被毀。（路透社）

然而，在他提出辭職的同時，發現家中留有一個公司的隨身碟，隨即主動告知公司並上交該設備。令人震驚的是，公司不僅對此事未表感謝，反而在他交出隨身碟後向聯邦調查局（FBI）舉報，指控他竊取商業機密。譚鴻錦隨後被逮捕，並面臨「竊取價值超過10億美元的商業機密」的指控。

報道指出，譚鴻錦被關押在條件極差的看守所長達11個月，身體和精神健康受到了嚴重損害。為自證清白，他花費了全部積蓄聘請律師，卻始終無法擺脫美國檢方的壓力。美國司法部試圖說服他簽訂認罪協議，讓其承認自己在中國政府指使下進行間諜活動，以換取減刑。然而，譚鴻錦堅持否認背後有中國政府或企業的任何指使。

儘管如此，迫於多重壓力，譚最終不得不承認在沒有公司授權的情況下，下載並保存了公司的一份商業機密文件。但他堅稱，這只是個人的行為，與任何國家背景無關。最終，譚被判刑，失去了兩年零八個月的自由，同時其職業生涯和個人生活也遭到了無法彌補的損害。

國安部在文章中強烈譴責了美國司法部的行為，稱這是一場針對華裔科研人員的「獵巫行動」，意在通過「釣魚執法」等不當手段製造「中國間諜」的威脅，並以此達到打壓中國科技崛起的目的。該部門表示，美方的行動造成了眾多華裔科研人員的冤屈，並且導致中美正常的學術交流陷入困境。

儘管美國司法部於2022年2月迫於外界壓力宣佈終止「中國行動計劃」，但仍有大量針對華裔科研人員的案件在審理中。國安部指出，這些案件大多涉及一些輕微的不當行為，如未申報海外項目，卻被美國檢方誇大為間諜行為，進一步加劇了對華裔學者的迫害。這一行動的寒蟬效應仍在持續，影響著大量科研人員的職業發展和國際學術交流。