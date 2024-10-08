蕪湖警方搗破特大「緬北回流」犯罪團夥　拘19人涉案金額達9000萬

安徽蕪湖市警方日前搗破一個特大「緬北回流」犯罪團夥，拘捕19名涉案人員。經查，該團夥成員冒充年輕女性，針對境內外中年男性進行「殺豬盤」詐騙，涉案金額高達9000萬元（人民幣，下同）。



《大皖新聞》報道，2023年11月，蕪湖市公安局鏡湖公安分局犯罪偵查大隊成立打擊「緬北回流」犯罪專案組，截至2024年6月，8名涉案疑犯到案。

專案組經過縝密偵查、研判追蹤，以黃某為首的電信詐騙團夥組織架構、犯罪事實脈絡逐漸清晰。9月中旬，上級公安部門部署拘捕「緬北回流」人員收網行動。

蕪湖警方搗破特大「緬北回流」犯罪團夥。（大皖新聞）

專案組調集分局各派出所精幹警力，分別赴重慶、江西贛州、福建廈門、龍岩等地開展集中拘捕行動。國慶節期間，在多地警方的支持下，吳某等19名疑犯被緝拿歸案。

經審查，2020年10月至2021年10月，吳某、郭某等人從雲南邊境偷渡至緬甸某特區，在以黃某為首的電信詐騙團夥中擔任股東、組長、後勤、組員等職務，冒充年輕女性，專門針對境內外中年男性進行「殺豬盤」詐騙，涉案金額高達9000餘萬元。

目前，吳某、郭某等19名疑犯已被採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。