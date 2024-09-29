依附四大家族等犯罪集團　20名緬北電詐頭目和骨幹被押解回國

央視報道，近日公安部派出工作組加強同緬方的執法合作，首次在緬甸仰光、曼德勒等地聯合開展打擊行動，一舉拘捕陳某衛、楊某等20名電信網絡詐騙犯罪集團頭目和骨幹，並組織一架民航包機成功將緬方移交的20名重大疑犯押解回國。



早前緬北「四大家族」之一的白家的白所成被逮捕，移送中國公安。（央視新聞）

報道指，長期以來，陳某衛、楊某等人分別依附緬北果敢「四大家族」和徐老發等犯罪集團，掌控武裝力量，開設電詐窩點，針對中國公民瘋狂實施電信網絡詐騙犯罪活動，同時涉嫌故意殺人、故意傷害等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節極其惡劣，社會危害極其嚴重。

隨著緬北「四大家族」等犯罪集團遭到毀滅性打擊，陳某衛、楊某等20名犯罪頭目和骨幹就近潛逃至仰光、曼德勒等地。在掌握相關人員線索後，中緬雙方周密制定工作方案，成功實施集中抓捕，一舉抓獲上述全部疑犯。目前，已由相關地方公安機關分別押回，開展案件偵辦。