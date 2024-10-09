戰力直逼美F-35？解放軍殲-35高畫質照片曝光　隱形技術引關注

在十一國慶假期期間，解放軍殲-35三號原型機高畫質照片首次公開，儘管這些照片顯示的可能是較早的原型機，但這款中國首款電磁彈射型艦載機的曝光，因其特殊地位，仍成為了焦點話題。



綜合《騰訊網》、台媒《新頭殼》等媒體報道，根據中國航空工業的慣例，戰機在研製階段通常不會公開展示，特別是尚未進行首飛的型號。然而，殲-35的曝光顯示出這款機型已進入一個較為成熟的階段。作為中國海軍的首款第五代隱形艦載機，殲-35的任務不僅僅是提升中國海軍的航母戰力，更是與美國F-35形成直接競爭的技術實力象徵。

殲-35三號機。（騰訊網）

從此次曝光的照片來看，殲-35被設計為雙發中型隱形戰機，但其機身尺寸與駕駛員比例顯示出它接近重型戰機的規模。尤其令人矚目的是機腹上掛載的「龍勃透鏡」。這一設備通常在測試階段安裝，用以增加戰機的雷達反射面積，使地面雷達或其他戰機能夠輕鬆識別。這也表明殲-35目前正在進行雷達隱形能力的測試，並暗示其隱形技術可能達到了與殲-20相似的水準。

報道指出，殲-35作為電磁彈射型艦載機，它的設計理念高度專業化。從照片中可以觀察到，殲-35的主起落架進行了加強處理，以應對艦載機在航母上降落的巨大衝擊力。雖然照片中未顯示彈射桿和著艦尾鉤，但專家推測，這些部件可能採用了可拆卸或隱藏式設計，以適應不同的運行模式，包括電磁彈射與滑躍起飛。

特別值得注意的是，殲-35的龍勃透鏡測試顯示出它在雷達隱形方面具備了強大優勢。由於該戰機與美國F-35同樣定位為第五代隱形艦載機，這表明中國在隱形技術領域的進步顯著。

此外，隨著福建艦的正式服役時間臨近，殲-35的彈射型將成為其主要艦載戰機。而在現有的遼寧艦和山東艦上，滑躍型殲-35則將繼續發揮作用。這意味著中國海軍將擁有兩種運行模式靈活切換的能力，極大提升了航母編隊的作戰靈活性。

從技術角度來看，殲-35具備強大的載彈能力，其主彈艙可容納四枚中程導彈，並且側彈艙也有可能進行武器配置，這使得該機在作戰中具備強大的對空、對地打擊能力。

報道表示，此次曝光的殲-35原型機機身編號「3503」以及主起落架上的「03」標識，顯示出這款戰機正處於小批量生產階段。而最新的照片顯示該機的編號已改為「350003」，這表明殲-35正在進行軍方正式的編號作業，這意味著它即將進入大規模生產的階段。