國產「無偵-7」高空訓練畫面首次公開　去年曾穿越宮古海峽

昨日（15日），央視軍事紀錄片《淬火》中首次公開了中國無人偵察機「無偵-7」的訓練畫面，空軍航空兵某旅李正偉介紹，「憑藉無人機的能力，突進敵人的火力圈，從生存率、戰損比、效費比上講，我們幹的是有人機幹不了的事。」



「無偵-7」是中國自行研製生產的高空無人偵察機，重要執行邊境偵查、領海巡邏等任務。在2021年的第13屆珠海航展上，「無偵-7」首次亮相，同年11月全面投入實戰化訓練。0

據《觀察者網》報道此前報道，2023年新年第一天，日本統合幕僚監部發布通報稱，一架解放軍「無偵-7」穿越宮古海峽，在日本及太平洋周邊海域飛行，隨後再穿越宮古海峽飛回中國。日本自衛隊戰機緊急起飛應對。

在昨日播出的央視軍事紀錄片《淬火》中，首次公開「無偵-7」的高空飛行訓練畫面。空軍航空兵某旅李正偉介紹，「憑藉無人機的能力，突進敵人的火力圈，從生存率、戰損比、效費比上講，我們幹的是有人機幹不了的事。」

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李正偉說，「上百公里的跨度，找到並看清對方，我們通過全新的算法，不斷升級的裝備，情報獲取能力，不斷突破時間的計量單位」。