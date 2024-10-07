國慶長假最後一天　中紀委連打四虎　前司法部長唐一軍等遭雙開

今日（7日）是內地國慶長假最後一天，中央紀委國家監委網站發布，包括原江西省政協主席、司法部長唐一軍，新疆自治區政協原黨組成員、副主席竇萬貴等4名原高官因涉及嚴重違紀違法問題遭立案審查調查，分別遭到開除黨籍、開除公職等處分。



原江西省政協主席、司法部長唐一軍。（網絡圖片）

唐一軍：毫無紀法觀念、大搞權錢交易

中央紀委國家監委對原江西省政協主席、司法部長唐一軍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，唐一軍遭開除黨籍、開除公職處分。

通報指，經查，唐一軍喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用；組織意識淡漠，瞞報個人有關事項，在組織函詢、談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規干預、插手市場經濟活動和司法活動；家風不正，對配偶失管失教；毫無紀法觀念，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。

新疆維吾爾自治區政協原黨組成員、副主席竇萬貴。（網絡圖片）

竇萬貴：結交政治騙子

中央紀委國家監委對新疆維吾爾自治區政協原黨組成員、副主席竇萬貴嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，竇萬貴遭開除黨籍、開除公職處分。

通報指，經查，竇萬貴喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，違背民主集中制原則，搞「七個有之」，投機鑽營，結交政治騙子，履行全面從嚴治黨主體責任不力；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，跑官買官，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權為親友經營活動謀取利益；利用職務便利為他人在礦產資源開發、工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任杜梓。（網絡圖片）

杜梓：非法收受巨額財物

中央紀委國家監委對內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任杜梓嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，杜梓開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇。

通報指，杜梓喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違背組織原則，違規選拔任用幹部並收受財物；違規收受禮金；腐化墮落，不注重家風建設，造成惡劣影響；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、煤炭資源配置、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

貴州省紀委原副書記、省監委原副主任張平。（網絡圖片）

張平：長期與私營企業主深度「捆綁」

中央紀委國家監委對貴州省紀委原副書記、省監委原副主任張平嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，張平遭開除黨籍、開除公職處分。

通報指，經查，張平喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；無視組織原則，在組織進行談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受錢款；清廉底線失守，違規收受禮品禮金；違反工作要求，違規干預和插手執紀執法活動；執紀違紀，執法犯法，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，長期與私營企業主深度「捆綁」，大搞權錢交易，嚴重損害了紀檢監察幹部形象；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。