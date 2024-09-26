中國無人駕駛重載列車首試成功　實現自動駕駛到無人駕駛新突破

《央視新聞》報道，26日，一列無人駕駛萬噸重載列車首次在朔黃鐵路完成開行試驗，標誌着中國重載鐵路實現了從自動駕駛到無人駕駛的新突破。



中國無人駕駛重載列車首試成功。（央視新聞）

中國無人駕駛重載列車首試成功。（央視新聞）

今（26日）上午，試驗列車從朔黃鐵路黃驊南站出發，經過兩個半小時運行，順利抵達東營西站，全程運行平穩，精準停靠在指定位置。

此次試驗的無人駕駛重載列車共108節，全長約1.3公里，總重達10800噸，從關鍵技術到管控模式都實現了自主可控。

中國無人駕駛重載列車首試成功。（央視新聞）

中國無人駕駛重載列車首試成功。（央視新聞）

據介紹，本次無人駕駛重載列車試驗實現了自動駕駛、智能運維、調度集控的「車、地、網」全系統升級，通過遠程操控台實時智能監測列車的運行狀態，實現列車「動、靜、變」全要素管控。

試驗過程中，有3項技術填補了相關領域的國內空白，實現了「列車駕駛無人化、車站管控無人化」。無人駕駛技術批量推廣應用後，預期列車平均運行時速提高1.7km，平均牽引能耗降低2.9%，將大幅提高中國西煤東運的運輸效率。