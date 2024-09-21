免費乘搭深圳首條「無人駕駛巴士路線」 附路線詳情和預約方法
撰文：深圳派
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在深圳，無人汽車看多了，無人公交還是第一次見，接下來快跟我一起體驗下！
B998路是深圳首條自動駕駛公交線路，全程4.55公里，耗時約30分鐘，平均每半小時一班車，每個座位旁都設有充電口。
車輛整體行駛非常平穩，遇到特殊情況也能迅速做出判斷，科技感十足，可放心乘坐。
深圳首條無人駕駛巴士路線
線路：前海自動駕駛公交B998路
營業時間：9:30-17:00
停靠站台：前海合作區總站-弘毅大廈-前海灣地鐵站-前海金融峽谷東-前海大廈-前海合作區總站
票價：1元/人/座（試點期間免費乘坐）
預約方式：「深巴出行」微信小程序，點擊「自動駕駛」界面，選擇B998線進行預約，上車時打開乘車碼乘坐即可
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