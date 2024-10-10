為何叫「炒」股？　而非「煎」、「煮」、「蒸」股？

A股連日來受到前所未有的關注，隨着多個破紀錄交易數據的湧現，不少業內專家都驚呼「見證歷史的時刻」。同時，內地股民的熱情也被點燃，數據顯示，國慶假期新開戶數量或高達百萬，無數新老股民開啟或重啟了自己的「炒股」生涯。那麼，為何買賣股票的行為被稱之為「炒」股，而非「煎」、「煮」、「蒸」、「燉」股呢？



A股連日來受到前所未有的關注，隨着多個破紀錄交易數據的湧現，不少業內專家都驚呼「見證歷史的時刻」。（中新社）

據內媒報道，中國股市規模早期較小，交易品種有限，主要以國有企業股票為主。隨後隨着政府開始允許非國有企業股票上市交易，市場結構得到了極大豐富，吸引了更多投資者參與。

然而，由於當時投資者對股票交易缺乏深入了解，加上市場信息不對稱，投資者往往容易通過「聽聞」、「跟風」等方式對各種信息進行炒作並迅速買賣，這種行為類似於炒菜時的頻繁翻炒，因此被稱為「炒股」。

1990年12月19日，上海證券交易所正式成立，標誌着中國股市的誕生。（新華社）

故「炒股」一詞並沒有明確的起源，它是隨着中國股市的發展逐漸形成的一個俗稱，而且這一在特定歷史時期對股票交易行為的形象稱呼，沒有隨着市場的發展、成熟，隨着大家理性投資成份的逐漸增加而改變，一直被沿用了下來。

股票歷史起源可以追溯到17世紀的荷蘭，當時，荷蘭東印度公司為了籌集遠洋貿易的資金，首次發行了股票，並在阿姆斯特丹設立了股票交易所，這標誌着現代股市的誕生。1990年12月19日，上海證券交易所正式成立，標誌着中國股市的誕生。