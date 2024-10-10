千萬粉網紅引導炒A股　網民稱跟風被套：以為是投資結果是捐款

內媒《藍鯨財經》報道，近日，內地抖音平台的千萬粉絲博主「大藍」連發幾十條股市相關作品，帶有強引導性的炒股內容。但在其評論區里，出現了大批跟風被套出現虧損的網友評論。



千萬粉網紅引導炒A股。（每日經濟新聞）

千萬粉網紅引導炒A股。（影片截圖）

據報道，這位認證為「財經自媒體」的網紅大藍，簡介中未顯示有證券從業相關介紹，更沒有證券投資顧問執業編號等內容。

他最近發佈的影片標題包括「A股大盤公開預測」「新手炒股賺錢買哪只股票」「我是不是真的全倉了」「公開預測8號股票漲跌」「推薦大家炒股，我真的錯了嗎」等帶有強引導性的炒股內容。

千萬粉網紅引導炒A股。（每日經濟新聞）

在其評論區里，出現了大批跟風被套出現虧損的網友評論：「本以為是投資，稍後感覺是賭博，然後發現像欺詐，最後確認是捐款！！！」「大藍，明天怎麼辦，現在人是麻的。」「說好的牛市呢」「買了滬深兩天虧12萬（人民幣，下同），準備明天跑路，不玩了，再也不玩了」。

甚至有人說自己是貸款炒股：「大家好，我是新股民，今天貸款買了30萬，現在虧損9個點，我想賣出，但是為什麼賣不了?」

該名網紅的評論區。（每日經濟新聞）

千萬粉網紅引導炒A股。（每日經濟新聞）

10月9日，大藍連發作品稱自己因推薦股市被網暴，自己很委屈。在影片中，大藍稱自己成功預測了8號股票的大漲，很多不是自己粉絲的人虧錢了卻跑來罵自己。

《每日經濟新聞》指出，之前大藍就曾發片稱不想粉絲錯過牛市才告訴粉絲可以買股票。他稱自己本可以通過搞炒股群、推薦開戶、拉升個股等方式賺錢，但自己並沒有這麼幹，「唯一的變現就是在櫥窗里賣99塊錢的培訓課。」

「大藍」到底是何許人？

據媒體此前報道，大藍，浙江衢州人，原名藍天航，曾是一名健身教練，2015年左右開始做健身餐生意。為了能夠給自己的公司招代理，大藍運營起了抖音賬號，很快就拍出了爆款影片。

人民網文章。（每日經濟新聞）

人民網文章。（每日經濟新聞）

2022年，在人民網發佈的一篇題為《副業變負債？短視頻培訓課程被指「割韭菜」》的報道，曾點名「大藍」直接在其短片中表示「搞培訓割韭菜」。5月31日，「大藍」賬號曾被官方禁止關注。