「中國內地電影展2024」香港開幕　現場放映動畫作品《落凡塵》

「中國內地電影展2024」周三（十月九日）在香港大會堂舉行開幕典禮，並放映由鍾鼎執導的動畫作品《落凡塵》（2024）作開幕電影。



「中國內地電影展2024」周三（十月九日）在香港大會堂舉行開幕典禮。

影展由康樂及文化事務署（康文署）和南方電影文化基金會合辦，銀都機構有限公司、中國電影基金會及華南電影工作者聯合會協辦，紫荊文化集團支持。十部內地出品的動畫長片佳作及兩個短片合集由十月九日至十一月十六日分別於香港大會堂劇院、香港電影資料館電影院、香港科學館演講廳、香港太空館演講廳、東九文化中心、影藝戲院（青衣城）和香港大學黃麗松講堂放映。

署理文化體育及旅遊局局長劉震在開幕禮上致辭時表示，國家《十四五規劃綱要》把香港定位為中外文化藝術交流中心，推動中華文化的傳承和發展。今年的電影展以中國動畫為主題，觀眾可透過選映作品投入豐富的藝文世界，感受中華文化的魅力。

開幕典禮的其他主禮嘉賓包括紫荊文化集團影視藝術總監鄧務貴、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長林枬、康文署署長劉明光、南方電影文化基金會主席丁凱和華南電影工作者聯合會理事長張康達。

開幕電影《落凡塵》取材自「牛郎織女」的神話故事，影片以講述織女兒子下凡到人間，與失散多年的妹妹重遇，攜手開啓神界的冒險故事。

十部內地出品的動畫長片佳作及兩個短片合集由十月九日至十一月十六日分別於香港大會堂劇院、香港電影資料館電影院、香港科學館演講廳、香港太空館演講廳、東九文化中心、影藝戲院（青衣城）和香港大學黃麗松講堂放映。

其他選映的影片包括《鐵扇公主》（1941）（4K修復版）、《大鬧天宮》（上、下集）（1961—1964）、《孔雀公主》（1963）、《哪吒鬧海》（1979）、《天書奇譚》（1983）（4K修復版）、《向着明亮那方》（2021）、《長安三萬里》（2023）、《大雨》（2024）和《熊出沒．逆轉時空》（2024）。除動畫長片，電影展亦將放映兩個動畫短片精選合集。

《落凡塵》為粵語影片，其餘影片為普通話。《長安三萬里》將於十月十四日在香港大學黃麗松講堂和十一月十六日在東九文化中心免費放映；影藝戲院（青衣城）則會於十月十二日免費放映《孔雀公主》。香港大學黃麗松講堂免費放映場次的門票將於九月三十日起在香港大學徐展堂樓五樓香港大學職員協會派發；影藝戲院（青衣城）和東九文化中心的免費放映場次的門票將分別於九月三十日及十一月一日起在所屬放映場地派發，每人限取每場門票兩張，先到先得，派完即止。其餘電影票價70元，現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售；電話購票請致電3166 1288。查詢節目詳情，請致電2734 2900（康文署）或2780 5355（影藝戲院（青衣城）和香港大學場次），或瀏覽www.lcsd.gov.hk/fp/tc/listing.html?id=66。

「中國內地電影展2024」是弘揚中華文化系列的活動之一。康文署一直積極推廣中國歷史和文化，透過舉辦多元化的節目和活動，讓市民認識博大精深的中華文化，想獲得更多資訊，請瀏覽網頁www.lcsd.gov.hk/tc/ccpo/index.html。