肆無忌憚「靠金融吃金融」　新華保險原董事長李全涉貪遭逮捕

據最高人民檢察院周六（12日）消息，新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事長李全涉嫌貪污、受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，山東省人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對李全作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。



公開信息顯示，李全於1963年8月出生，在金融行業工作達35年。2010年3月，李全加入新華資產擔任總裁，2019年出任新華保險總裁、首席執行官，後出任新華保險董事長，2023年8月因年齡原因辭去一切職務。

今年4月，媒體指出，退休不久的李全疑似「失聯」。到9月30日，中央紀委國家監委官宣了李全被查的消息，並宣布開除其黨籍、取消其享受的待遇，涉嫌貪污、受賄犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

通報指，經查，李全喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，利用國有金融機構從業便利大肆從事營利活動，違規兼職取酬、超額領取薪酬；毫無紀法底線，肆無忌憚「靠金融吃金融」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、獲取投資機會等方面謀利，並非法收受巨額財物；肆意侵吞公共財物，造成國家和人民利益重大損失。

公開資料顯示，新華人壽保險股份有限公司成立於1996年9月，總部位於北京市，是一家全國性的大型壽險企業。公司主要股東是中央匯金投資有限責任公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司等。2023年12月，李全的前任、新華保險原董事長萬峰，亦因受賄罪一審被判處有期徒刑6年6個月，並處罰金70萬元人民幣。