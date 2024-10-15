日本核爆受害者團體獲諾貝爾和平獎 中國外交部回應
撰文：盛昀
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10月14日，中國外交部發言人毛寧回應日本核爆受害者團體獲諾貝爾和平獎。毛寧表示，中方一貫認為全面禁止和徹底銷毀核武器，建立無核武器世界，符合全人類的共同利益。
諾貝爾和平獎於10月11日頒發給日本原水爆被害者團體協議會（簡稱「日本被團協」）。挪威諾貝爾委員會指出，日本被團協是由廣島及長崎的原爆生還者組成的草根活動組織，形容他們透過目擊者證言，強調核武不應再被使用，爭取實現一個沒有核武的世界。
10月14日，外交部例行記者會上，日本《朝日新聞》記者提問，日本核爆受害者團體獲得了今年的諾貝爾和平獎，中方對此有何評論？
毛寧回應：「我注意到有關報道。中方一貫認為，全面禁止和徹底銷毀核武器，建立無核武器世界，符合全人類的共同利益。」
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