吉林公司員工帶iPhone開除 及時換華為有補貼 人社局稱無權管理
撰文：盛昀
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綜合內媒報道，近日，吉林某公司發通知，禁止員工攜帶蘋果品牌設備進公司，該公司職員稱，該舉措旨在鼓勵員工更換國產手機。當地人社局回應稱，此為公司規定，無權管理。有律師指出，這一規定並不合法，勞動者有權決定使用什麼品牌的手機。
據《百姓關注》報道，吉林晟鑫建設工程有限公司在9月20日發佈的通知中表示：「即日起公司所有員工，不得攜帶蘋果品牌手機及蘋果品牌設備進入公司，違者一經發現，一律開除處理！」
「本公司提倡所有員工應有華為品牌手機及華為品牌電子產品，對及時更換華為產品的員工予以補助支持。」9月24日，吉林晟鑫建設工程有限公司職員稱，該舉措旨在鼓勵員工更換國產手機。
《九派新聞》報道，當地人社局職員表示，此為公司規定，無權管理。若有員工因此被開除可向人社局投訴舉報。
河南澤槿律師事務所主任付建則表示，這一規定不合法，勞動者有權決定使用什麼品牌的手機，僅因使用蘋果手機就給予開除，涉嫌侵犯他人的自主選擇權、屬於違法辭退，涉嫌違法，該公司可能會遭受一定的行政處罰。
網民評論：
「奇葩公司哈，為啥不補貼買小米手機的哈。」
「你給我發我個三摺疊，我就換華為。」
「啊…人家也說了換手機給補助啊？那我覺得沒什麼問題啊。」
「我是考慮到安全，可以理解。」
「其實你可以辭職不去！人家全美國讓全世界都禁止華為呢！！」
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