吉林公司員工帶iPhone開除　及時換華為有補貼　人社局稱無權管理

綜合內媒報道，近日，吉林某公司發通知，禁止員工攜帶蘋果品牌設備進公司，該公司職員稱，該舉措旨在鼓勵員工更換國產手機。當地人社局回應稱，此為公司規定，無權管理。有律師指出，這一規定並不合法，勞動者有權決定使用什麼品牌的手機。



iPhone 16系列（林勇 攝）

公司公告。（百姓關注）

據《百姓關注》報道，吉林晟鑫建設工程有限公司在9月20日發佈的通知中表示：「即日起公司所有員工，不得攜帶蘋果品牌手機及蘋果品牌設備進入公司，違者一經發現，一律開除處理！」

「本公司提倡所有員工應有華為品牌手機及華為品牌電子產品，對及時更換華為產品的員工予以補助支持。」9月24日，吉林晟鑫建設工程有限公司職員稱，該舉措旨在鼓勵員工更換國產手機。

2023年10月2日，上海，南京東路華為體驗店，人們在體驗華為MATE 60手機。（視覺中國）

圖為2012年4月17日，鏡頭下華為位於深圳的總部外牆，裝有公司標誌。（Reuters）

蘋果Apple iPhone 16官網產品介紹（apple.com）

《九派新聞》報道，當地人社局職員表示，此為公司規定，無權管理。若有員工因此被開除可向人社局投訴舉報。

河南澤槿律師事務所主任付建則表示，這一規定不合法，勞動者有權決定使用什麼品牌的手機，僅因使用蘋果手機就給予開除，涉嫌侵犯他人的自主選擇權、屬於違法辭退，涉嫌違法，該公司可能會遭受一定的行政處罰。

網民評論：

「奇葩公司哈，為啥不補貼買小米手機的哈。」

「你給我發我個三摺疊，我就換華為。」

「啊…人家也說了換手機給補助啊？那我覺得沒什麼問題啊。」

「我是考慮到安全，可以理解。」

「其實你可以辭職不去！人家全美國讓全世界都禁止華為呢！！」

