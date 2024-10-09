Huawei Mate 70系列即將登場　除有新處理器外還有黑鱗電池有驚喜

當下，不少品牌都在積極預熱新機，手機市場即將迎來新一輪的競爭熱潮。



OPPO Find X8 系列蓄勢待發，不僅有延續前代風格的包裝盒設計，還在影像方面有所突破，比如全新的 AI 去反光功能，讓人眼前一亮。vivo X200 系列也不甘示弱，將於10月14日正式亮相，全球首發天璣 9400晶片，性能強勁。而小米也有了新動作，盧偉冰已經對小米 15 系列開始預熱，新機在屏幕、指紋、續航等方面都有了新的提升。

就在各大品牌新機爭奇鬥豔之際，華為 Mate70系列也即將登場。作為國內手機行業的老大哥，華為每次推出新旗艦都備受矚目，尤其是或將首發純血鴻蒙系統的機型，本次Mate70系列更是承載着眾多消費者的期待。

Huawei Mate 70（微博）

在外觀設計方面，華為 Mate70 有望延續華為一貫的高端大氣風格。據悉，Mate70 系列或將採用更加高端的材質，比如高強度的航空鋁合金或者質感細膩的陶瓷材質，打造出極具質感的機身。

線條可能會更加簡潔流暢，硬朗的輪廓與圓潤的邊角完美結合，既展現出大氣穩重的風範，又不失時尚感。同時，屏幕可能延續Mate60 Pro系列的微曲面設計，不僅視覺效果更加出色，也能帶來更好的操作體驗。

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顏色選擇上，除了經典的黑色、白色外，可能會帶來Pura 70系列上備受好評的綠色和Mate60系列上的紫色。

Huawei Mate 70系列即將登場（微博）

影像系統一直是華為手機的強項，Mate70 系列自然也不會讓人失望。據悉，它可能會搭載1英寸大底傳感器、以及超大的F1.6物理光圈，同時搭載Pura70系列同款的旋動伸縮鏡頭結構，配合華為獨家的影像算法，無論是白天還是夜晚，都能拍攝出清晰、細膩、色彩鮮豔的照片。在夜景模式下，通過多幀合成和降噪技術，能夠有效減少噪點，讓畫面更加純淨。

Huawei Mate 70系列即將登場（微博）

性能上，華為 Mate70 有望搭載最新的麒麟9100處理器。該處理器的自研小核是亮點，其泰山V130超大核心主頻高達 3.13GHz（也有說法為 3.05GHz），性能水平大概在第一代驍龍8+和第二代驍龍8之間。此外，華為可能還會對手機的散熱系統進行優化，確保手機在高負荷運行時也能保持穩定的性能。為了滿足遊戲玩家的需求，Mate70 系列可能還會搭載華為自研的 GPU Turbo 技術，進一步提升遊戲的幀率和穩定性，讓用戶在遊戲中享受更加流暢的體驗。

電池方面，華為 Mate70 預計會首發全新的黑鱗電池，黑磷是黑鱗電池的主要成分，是磷元素的三種同素異形體之一。它具有優秀的電化學性能和導電性能，作為鋰離子電池的正極材料，理論上能量密度較高，是石墨的 7 倍左右。這意味着在同樣體積和重量的情況下，黑鱗電池比鋰電池能夠儲存更多的能量，能有效提升設備的續航能力。同時，華為 Mate70支持100W的快速充電和50W的無線充電技術。

Huawei Mate 70系列即將登場（微博）

系統方面，HarmonyOS Next 已於 2024 年 10 月 8 日開啟公測。而一般來說，新系統開啟公測後，很快就會應用到新發布的旗艦機型上。華為 Mate70 作為華為的重磅旗艦產品，在這個時間節點之後發布，順理成章會搭載經過公測優化後的 HarmonyOS Next 系統，這也意味着華為 Mate70將會是首發搭載HarmonyOS Next 系統的機型。

HarmonyOS Next 系統將為用戶帶來更加流暢、智能、安全的使用體驗。同時，新系統可能還會在隱私保護和數據安全方面進行加強，為用戶的個人訊息提供更加全面的保護。

總之，華為 Mate70 系列的到來必將在手機市場掀起一陣波瀾。讓我們拭目以待，看看這款備受期待的旗艦手機會給我們帶來怎樣的驚喜。

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