IBM中國高層被26年老職員舉報　涉受賄洩密打擊報復員工

美國國際商業機器公司（IBM）在內地發生裁員風波不到一個多月，公司高層被內部舉報違規收受業務夥伴禮品、違反保密協議和對員工進行打擊報復等不當行為。



綜合紅星資本局和內媒《界面新聞》報道，一封長達15頁的舉報信在內地網上流傳，矛頭直指IBM大中華區董事長陳旭東。

據報道，舉報人名為李紅焰，她曾是IBM大中華區科技事業部數據、人工智能及自動化總經理，已在IBM工作了26年。事件導火索或源於9月底，李紅焰突然接到董事長通知，因其業績不達標被解除勞動合同。

IBM本月15日回覆紅星資本局稱，公司高度重視並徹底調查任何可能違反公司商業行為準則的行為。「我們不對員工的個人情況進行討論。IBM將繼續專注於服務大中華區的客戶。」

公司官網顯示，陳旭東於2022年3月被任命為IBM大中華區總經理。他1992年畢業於北京大學概率統計專業，加入IBM前，曾在聯想、美團和長江存儲等公司任職。

IBM在8月23日晚間毫無預警地關閉IBM中國研發和測試崗位1000多名員工的訪問權限，引發裁員的猜想，三天後對外證實將徹底關閉中國研發部門，上千名員工受影響。

IBM中國研究院（微博@華參智庫首席）

在8月裁員中，被裁員工被通知最後工作日為10月31日，其中在9月13日簽訂離職協議的員工可獲得「N+3」的賠償，9月20日前簽訂離職協議的員工將獲得「N+1」的賠償。但該賠償方案並未得到被裁員工的認可，部分員工自行組織和公司談判，但並未得到IBM中國公司積極回應。

一位IBM內部人士告訴《界面新聞》，李紅焰所在的國際商業機器中國有限公司（IBMC）目前已開啟裁員，其本人的離職或也是裁員的一部分。

對於自己業績未達標問題被要求離職，李紅焰在舉報信稱這是陳旭東的打擊報復行為。

IBM中國研究院。（微博）

李紅焰也在信中指控陳旭東帶領IBM員工和業務夥伴到夜店違反公司政策、收受業務夥伴的禮品券和現金等價物、多次違反保密協議向非成員及業務夥伴洩露機密信息等不當行為。

IBM中國區一名員工對此表示，這些行為IBM公司內部都有明確的紅線，任何人都不能違反。這種紅線嚴苛到員工出國出差，給同事伴手禮都只能在幾十元人民幣以內。「如果調查屬實的話，肯定會面臨處罰。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

