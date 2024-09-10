IBM三分鐘裁員千人｜外企炒人前有這些徵兆　被裁OL揭工作秘辛

近日，IBM關閉中國研發部門、超過1000位員工面臨裁員和調職的消息，再次將「外企裁員」的話題推上熱搜。



編輯：魯雨涵 編按：倪楚嬌（一条）

這兩年，曾經被中產階級看作「養老聖地」的外企，因為全球經濟放緩、用人和土地成本上漲、不適應中國市場變化等種種原因，頻繁傳出裁員、減編、撤離的消息，其中不乏國際知名的巨頭企業。

我們聯繫了4位被動離職的外籍人士，有人對打工祛魅，有人堅持回外企，有人拿到高額賠償金，尋求轉行機會，有人投奔民企，找到了底薪翻倍的工作……

被裁人士揭中國外企工作秘辛（01製圖）

外企裁員前有這些徵兆 裁員過程揭秘：電腦也不能碰（點圖放大看相關內容節錄）：

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（以下是他們的自述。）

裁員半年後 我又努力回到了外企

葉子，28歲，現居上海

外企的裁員就是來得特別突然。我之前在一家美企的上海辦事處工作，去年12月的某一天，我正在居家辦公，老闆突然問我在不在公司，如果不在的話馬上去公司一趟。當時我就覺得有一點點不太對勁，匆匆忙忙搭計程車（的士）去了公司。

路上問了幾個同事，很多也在趕去公司的路上，最後問到一個人明確說是裁員，他已經談完了。當時我有震驚一下，但是很快就做好了心理準備。

我是2021年底來的這家公司，我們中國辦公室的主要業務就是銷售。入職後的第一年，公司表現得還可以，甚至還出現了賣得太好、庫存不夠的現象。但2023年業績都很差。現在中產階級消費得少了，加上出現了很多國產平替，我們的產品賣不出去，庫存積壓得很嚴重。大家都知道公司有問題，所有人都有一種「山雨欲來」的感覺。

那天我到了公司會議室，CEO、人事總監和法務總監都在，直接就把裁員通知書給我了。離職package給得還是挺良心的，高於法律規定的賠償金，工齡可以向上計算，年終獎、年假和各種福利也都可以折現，銷售崗位是直接當天離職，他們還給了我半個月的緩衝期。其實已經沒有什麼好聊的了，很快就簽了離職協議。

離職之後，不習慣待在家裡的葉子去打卡了網紅的「莫奈花園」（一条授權使用）

我畢業後一直在外企，直到這次重新找工作，我才切身體會到外企和國內企業的差異有多大。外企是不提倡加班的，所以當我在周五晚上10點多，接到國內公司hr的電話，約我周六去面試的時候，我非常震驚。還有的企業要求我簽「奮鬥協議」，自願加班。有的聽說了我的年齡，直接問我，能不能做到3年之內不考慮婚育。也有規模挺大的民企私企看中了我的履歷，給的薪水是挺吸引人的。但據我了解，很多承諾的福利最後並不會一一兌現，我身邊就有這樣的案例，談好的年薪直接腰斬。

找外企的過程也不是特別順利。首先就是門檻高了很多，既要求有碩士學歷，還要10年以上工作經歷，同時還要求年齡在35歲以下，幾乎是不可能達到的。和我一起被裁的前同事，很多已經上了年紀，結了婚有孩子，或是有房貸要還，找新工作的需求就比較急迫。有的直接去了民企，甚至接受去東南亞、中東地區外派，只要上岸就可以了。但是我沒有什麼壓力，所以對工作的要求比較高，壓力不要太大，盡量不要降薪。這段期間也拿到幾個offer，要嘛是公司產品我不喜歡，要嘛是薪水沒有競爭力，考慮再三都放棄了。

葉子用ChatGPT準備面試（一条授權使用）

我原本的計畫是元旦或過完年之後上班，結果到了今年6月才找到理想的工作。最後選擇的這家外企，規模比較大，根基比較深，風險的抵抗能力應該還不錯。在每一輪的面試中，我都能感受到對方對我的尊重，他們從不問我的個人隱私，甚至年齡都不會問。老闆也會問我喜歡怎麼樣的工作，很清楚告訴我這份工作的細節，需要不需要與人打交道，讓我評估自己適不適合這份工作。

當然外企也不是適合所有人，太有理想、太有抱負的人，可能沒辦法適應外企這種比較「躺平」的氛圍，畢竟當個經理都要熬很久。如果我畢業後就進了一家國內的大廠，可能我現在也習慣了這種企業文化。但對現在的我來說，我更在乎的是「永續性」。薪水雖然沒有那些在大廠工作的同學高，但是我可以平衡生活和工作，生活可能比工作更重要。

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被世界500強裁員後 找到薪水翻倍工作

小P，27歲，現居深圳

對我所在的晶片產業來說，離開外企，不見得是一件壞事。我的前司是一家做晶片貿易的頭部外企，我的崗位是晶片銷售。公司總部是一家世界500強，中國的華南辦事處有400+人，我們是其中一個獨立的部門。因為整個2023年的業績都不理想，各部門都在裁人，走了有幾十上百號人了。我們部門也傳出了裁員的風聲。

去年11月的某天早上，我去上班，領導人叫我去他的辦公室。因為前一天晚上我剛和他做了季度報告，做到一半，我以為是要繼續，拿著電腦就去了。進去才發現領導旁邊還坐著hr，坐下後直接開始說裁員的事情，然後拿出擬好的裁員協議書讓我確認。上面各種條款已經全部寫好了，賠償金也幫我算好了。簽完字，直接收拾東西走人，電腦都不能碰。全程我都是比較懵的狀態。

離職後，小P到雲南玩了一圈。（一条授權使用）

離開公司之後，我在家裡躺了一下午，慢慢想開了一點，既然已經離職了，還給我賠了一筆錢，不如趁這個時間好好出去玩一下，過完年再找工作應該也不難。等到真的開始找工作，我才知道現在行情這麼差。我投了400多份履歷，回覆率不到10%。還有一位獵人頭明確和我說，在銷售這一行，同等條件下會優先選擇男銷售，即使是外企也會存在性別歧視。

獵人頭與小P的對話（一条授權使用）

直到4月的時候，一個獵人頭推薦了現在的公司給我。這是一家國內的晶片製造創業公司，有100來號人，正處於擴張發展的階段。經過三輪面試之後，我拿到了底薪和之前相比翻倍的工作。 新公司的客戶群跟之前完全不同，業務模式也不一樣，相當於一切都是從頭開始。離開外企，進入國產公司，其實是一件福禍相依的事。

從福利待遇和企業文化來說，外企肯定更好。拿年假來說，我的新公司規定，要先通過半年的試用期，轉正之後還要再工作滿1年，才有5天的年假。上一家公司，剛入職就有15天的年假，每多待1年，再增加1天。有時候沒休完，人事還會催促你去把假給用掉。但在民企，只要能撐過最開始一段時間，承受得了壓力，其實對人的鍛鍊是更大的，個人成長也比以前快很多。

新公司出差路上（一条授權使用）

新公司出差路上（一条授權使用）

剛入職的時候，每天都要學習很多知識，跟著領導者出去見客戶，學習怎麼介紹公司業務，洽談商務。訓練一個月之後，我們就要自己慢慢去跑客戶。上一家外企在業界的名氣大，有集團背書，開拓新客戶是比較簡單的，現在一切都要靠自己。以前的公司不會公佈每一個人的業績，但是新公司每個人的銷售額都是公開的，每個星期都要做兩次排名，做匯報，特別「內卷」。

前兩週我壓力特別大，頭髮掉了很多，晚上失眠睡不著，有一次我連著兩天心臟不舒服，嚇得我趕緊週末去看了醫生。經過了3個月的時間，我已經慢慢習慣這種模式了。現在我兩天的工作量，相當於之前一週的工作量。以前大家都覺得外企很穩定，進了外商就可以養老，現在情況不一樣了。

現在還留在上一家公司的同事，業績壓力依然非常大，很多人還是處於拿底薪的狀態，因為業績普遍達不到。之前我們有一個小小的獨立辦公室，現在也不租了，直接去集團總部的辦公室上班。對晶片產業來說，國產化是一個大趨勢，未來國內的機會會更多，反而外企的機會可能越來越少。這次裁員可能也算是轉型的契機，讓我有機會重新規劃職涯路徑。

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領導專程從日本過來 宣布裁員決定

安安，41歲，北京

在裁員之前，我原本是打算在那家外企劃到退休的。沒想到今年春節之前，我在不惑之年遭遇了人生第一次被裁員。那段時間我感染了乙流，請病假在家休息。突然接到公司消息，說要開一個重要的會議，務必參加，我立刻有一種不好的預感。

裁員當天，安安還在醫院吊鹽水。（一条授權使用）

我發著高燒趕到了公司，果不其然，會上開門見山就說公司要進行重組，我們整個部門都不留了。上午開會，下午面談，就連我的領導都是提早5分鐘才知道的消息。

老東家是老牌的日本電器企業，日企的態度還是非常有誠意的。有四五位領導專門從日本總部趕過來，親自和我們宣布裁員的決定，面談的時候地和我們說「非常抱歉」。人事也考慮到我已經工作了9年，年限比較長，把我的賠償金增加到了n+7.5，算是非常良心的了。

剛開始被裁的時候，我的心態還挺好，拿到了一筆可觀的賠償金，家裡有一定的儲蓄，愛人的工作也足以支撐一家三口的開銷的。我去辦了彈性就業和失業登記，打算一邊領失業金，一邊趁這個機會休息一段時間。

因為不確定什麼時候再就業，安安辦理了失業登記（一条授權使用）

之前雖然是彈性工作，畢竟每週也需要保證工作產出，學習新技術等等。剛待業在家的時候，體會到了一種久違的完全放鬆的感覺。前段時間孩子放暑假，我也有更多的時間陪孩子，安排他的學習。這個過程也給了我一些機會，去探索、思考自己未來工作的方向。

我是2015年進的這家公司，當時人工智慧剛崛起，相關的研究人員是比較稀缺的。我原來是英文專業，做過機器翻譯的工作，自學了電腦技術，正好順利進入了研究員的職位。早期我們公司是蠻前沿的，2011年就在北京成立了研發中心，做人工智慧相關的研究，那時候還沒有什麼智慧家庭的概念。公司早期招人的門檻也很高，吸收了一群碩士、博士以上的人才，有些同事都是畢業於清華、中科院這樣的頂尖院校。

但從2015年開始，總公司經營出現了一些問題，品牌在國內的市佔率也越來越少，很多板塊都陸續被賣給其他公司了。2016年的時候，部門內部發生過一次變動，有些管理職出現了空缺。當時有同事的技術是非常強的，但是因為他來公司的時間比較短，只有一年，從公司規定上來說，不具備升職的條件。所以這個位置只能空著，或是其他技術不太適合的同事兼具。

相對來說，外企在這方面還是比較古板的。如果部門內部人員組成沒有太大變化，基本上也沒有機會升職。也可能是因為這個原因，公司留不住一些特別優秀的人，有些同事就選擇跳槽去了待遇相對更好、更能發揮自己技術優勢的國內企業。

安安在網路上記錄被裁的經驗和感悟，得到了許多外籍人士的共鳴（小紅書）

從裁員到現在已經大半年了，隨著待業的時間越來越長，還是會有一些焦慮。在作為中年失業的80後，我們這波人再就業中遇到的一個問題就是年齡。之前有獵人頭介紹我面過國內大廠的工作，卡年齡特別嚴格，特對是對於女性，很多工作崗位的年齡限制是35歲以下，有的甚至是30歲以下。另外一家也回饋說，我之前在外企做得時間比較久，擔心我無法適應他們的節奏，畢竟國內大廠比較高壓，晚上10點下班是常態。

我之前做的工作比較偏技術方向，電腦科技日新月異，必須不停學習才不會落後。但是身為一個英文專業的人，學起來還是有點吃力的。所以我也想趁這個機會，轉行去做更偏語言的工作。趁著這段空閒時間，我嘗試了一些兼職，當了英文老師，也自學了英文翻譯和數據分析的課程。重新撿回語言能力的優勢，再加上工作中累積的一些電腦技術，可能在市場上會更有優勢。

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工作8年 我看清了外企真面目

大S，30歲+，現居上海

我從小的夢想就是可以去外商工作。一方面是受到以前TVB電視劇的影響，裡面大家都穿得很正式，提著電腦，看起來特別精英，當時我就想我以後也要在寫字樓上班，做這種精英女白領。另一方面也和我的性格有關係。我家裡人都在體制內工作，但我從小就不喜歡循規蹈矩的生活。

我是學語言的，畢業之後先去國外當了兩年中文老師。當時我的同學基本上都是考研考編、出國唸書或直接工作，我的選擇算是比較少見的。

回國之後，我進了一家外企做marketing（行銷）的工作，之後從乙方跳到甲方，從小公司跳到大公司，頭幾年的職位和薪水發展都比較順利，一路都算是按照我的規劃在走。直到2023年，我明顯發現情況不太樂觀。

當時公司已經有了幾個徵兆。例如公司為了縮減成本，居家辦公從每週一天增加到兩天，同時減少了我們業務的支援費用，業務方面也有所調整……所以我很確定，裁員是遲早的事。這段期間我一直在看外部機會，想著如果能在拿裁員賠償的同時，無縫找到新工作，就再好不過了。中間也確實拿到理想工作的offer，但因為各種原因，最後沒有跳槽成功。到了我自己被通知裁員的那天，我假裝很震驚，無法接受這個事實，心裡早​​已樂開了花。很快就談好了賠償方案，回家開始了自由工作。

大S喜歡戶外運動，在香港徒步（一条授權使用）

工作的這8年，對我來說也是一個祛魅的過程，不只對外企，也對「打工」這件事祛魅（看透）了。任何東西都是有生命週期的，不可能勢如破竹地一直往上成長。現在在外企當上老闆和領導的人，基本上都是70後，90年代成為管培生，正好趕上了外企的黃金時代。但到我們這一代，大家都能感覺到外企開始走下坡。外企一般發展得已經非常成熟，有很多條框框，很難適應國內市場變化的節奏。特別是從2023年開始，我身邊有許多當marketing的朋友，接二連三傳出了被lay off的消息。

自由職業期間，兩隻貓咪陪著大S在家（一条授權使用）

我是2019年底進入的前司，當時公司正好處於擴招期，想要發展一些比較新的業務。整個市場部增加了許多新人手，費用和資源支援也很充足。在嘗試了幾年之後，他們發現還是玩不轉，最終決定回到自己的「舒適區」，只保留傳統的業務。

我們以前一直說35歲是職業的分水嶺，但這幾年因為疫情的原因，這個分水嶺被提前了，我已經提前體驗到了職場危機。特別是我們做marketing的這一行，天花板真的非常低。如果一直待在外企，到了40歲左右升到高階經理或總監，事業基本上就到頂了。

以前以為外企是完全公平、民主的，但真正進去了之後，發現也是取決於管理者的個人風格和心情。遇到不對付的老闆，即使工作做得再好，也會被邊緣化。加上外企的分工很細，你做A，他做B，大家互不干擾。對於想要大施拳腳去做一些事情的人，反而是不利的。

現在再找工作，我會考慮更資深的職位，或是一些創新的工作，也不是特別期待再進外企了。外企可能更適合職場新人，幫助你打基礎，理解標準的模板。過去的幾年，無論是學到的專業硬技能也好，處理各種複雜關係的軟技能也好，我都得到了極大的提升。現在的我對這個模板已經很熟悉，我希望開拓一些新的領域，找到有更多發揮空間的地方。又或者工作其實就是這樣，最後都想離開公司自己幹，打工的盡頭就是創業。

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