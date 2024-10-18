國足險勝印尼破最慘連敗魔咒　球迷狂喊「中國永遠是你爸爸」惹議

2026年世界盃預選賽亞洲區第4輪，中國男足在青島主場以2:1險勝印尼，終結隊史最慘開局3連敗。這場勝利讓中國隊暫時保住了晉級希望，並中止203天無法取勝的魔咒。沒想到，就在中國男足奪勝同時，現場中國球迷集體對著印尼球迷高喊「中國永遠是你爸爸」，此番言行引發網絡熱議。



阿卜杜外力為國足先開紀錄。（新華社）

據《騰訊體育》報道，中國隊在此前18強賽中接連以0:7不敵日本、1:2輸給沙特阿拉伯、1:3不敵澳洲，小組墊底，淨勝球-10，晉級前景一片暗淡。此次對陣世界排名133的印尼，被認為是中國隊的「生死戰」。過去中印兩國的對戰成績為中國9勝3負1平，教練伊萬科維奇也因此承受巨大壓力，這場比賽關乎他的去留。

國足今仗青島主場迎戰印尼。（新華社）

比賽進行得異常激烈，一度爆發衝突，好在裁判及球員及時平息事端。最終，中國隊驚險取勝，終於打破203天無法取勝的魔咒。不料，在中國隊勝出後，現場中國球迷竟集體對印尼隊支持者高喊「中國永遠是你爸爸」，這段影片在X（前身推特）曝光後，吸引超過58萬次觀看，引發大量討論。

險勝印尼後，中國球迷嗆對方支持者。（X@ 李老師不是你老師）

針對現場球迷反映，引起部分網民表示揶揄，「一場勝利就成爸爸，那7:0贏中國的日本是爺爺？」、「如果踢足球贏了就能當爸爸，那世界上有多少中國的爸爸？」。儘管中國足球在這場贏了印尼，但仍然因淨勝球劣勢在小組排名中墊底，後續晉級形勢不容樂觀。