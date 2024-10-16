世盃外｜伊雲高域率國足挫印尼取18強賽首勝　一調動卻惹眾將不滿

世界盃亞洲區外圍賽18強賽，國足主場以2：1擊退印尼「開齋」，主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）此前一直被指帥位陷入危機，這場勝仗相信能讓他暫時保住飯碗。

不過球迷仍對他此戰的臨場調動有極大意見，更有鏡頭捕捉到球員在場邊與他有激烈爭執，質疑為何遲遲不換人。



首輪0：7遭日本大炒，第二戰對沙特阿拉伯，在領先一球及多踢一人情況下被2：1反勝，第三輪同樣在先入球情況下，被澳洲以3：1逆轉。自晉級18強賽以來經歷三連敗，內地球迷要求辭退伊雲高域的呼聲居高不下。

今次面對積極歸化的印尼，國足在不被看好情況下，上半場先入兩球，最終以2：1取勝，在積分榜上拉近與其他球隊距離，僅落後第2名的澳洲2分。

戰勝印尼全取三分，伊雲高域賽後臉上不時展現笑容。（新華社）

伊雲高域感謝領導信任

伊雲高域在賽後記者會上春風滿面：「我們在防守端很好地抑制了對手，他們的入球也是因為我們失誤。印尼是很強的球隊，比賽非常艱苦，祝賀球員贏得一場非常重要的勝利。」

他感謝球員積極態度，並充分體現戰術要求：「（體育）總局和足協領導給了我們信任，我們用3分回報了他們，這是值得慶祝的。」有人在球場內影到，中國足協會長宋凱將自己的頸巾掛到伊雲高域頸上，還互相擁抱致意，能看到兩人關係不錯。

有球迷影到賽後宋凱為伊雲高域圍上頸巾。（微博影片）

換人調動屢遭批評

不過球迷仍然不滿伊雲高域的臨場調動，過去幾場這名主帥便因此陷入過爭議。主力謝文能今場在75分鐘後頻頻抽筋，但他在數分鐘內4次倒下，即使有數次死球機會，伊雲高域仍遲遲沒有換人。直至82分鐘，才以林良銘和阿蘭換走謝文能及拜合拉木。

謝文能75分鐘第一次因抽筋坐在地上時，伊雲高域就在他旁邊。（微博）

不少網民賽後指這方面仍為他的缺點，認為他更直指這名70歲老帥「老人痴呆」，但也有人指伊雲高域是利用謝文能抽筋來拖延時間。

只是除網民及一眾旁述和評論員以外，有鏡頭影到場上不少中國球員都對此頗大反應，蔣聖龍、韋世豪、高准翼都疑似對教練席方向爆粗以表達不滿，其中高准翼表現最激動，不免讓人想起對沙特一役，武磊被換走時亦疑似爆粗，可見伊雲高域在隊內威望仍待提高。

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