世盃外｜國足主場挫印尼全取三分　印尼球員轟：他們不是在踢足球

國足主場以2：1擊退印尼，終結三連敗後，錄晉級世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽後首場勝仗。

這場勝利令舉國歡騰，拜合拉木（全名為拜合拉木·阿卜杜外力）、張玉寧、高准翼、謝文能等球員大獲讚賞。由於C組戰況激烈，國足現與第二名的澳洲只差2分，不少球迷都暗示看到晉級希望。



早前三連敗後，國足今戰遇上有大量歸化兵的印尼即不被看好。不過開賽第21分鐘，印尼在己方底線打算讓皮球漏出底線，被蔣聖龍伸腳掃回小禁區，拜合拉木起腳為國足先開紀錄。

完半場前，高准翼在右路以腳外背送出妙傳，張玉寧突破越位陷阱，單刀射破印尼大門，為國足將比數拉開至2：0。不少內地球迷大讚這個入球，稱像夏蘭特與迪布尼聯手炮製。

張玉寧入球後十分激動。（新華社）

之後國足採取守勢，下半場未有任何攻門，印尼在86分鐘由夏耶（Thom Haye）追回一球，但未能扳平比數，國足最終在主場贏得寶貴3分，保留出線希望。

謝文能：我們實力不差於印尼

雖然全場控球率只得24%，但這場勝利為不少國足球員增添信心。謝文能在上仗對澳洲時先拔頭籌，今場表現亦獲球迷讚賞，他賽後表示球隊與印尼的歸化兵差距不大：「印尼歸化的球員，也就是亞洲二流球隊，對吧，其實我們的實力也不差於他們。我們單拿出個人能力，我覺得也跟他們差不多，或者比他們更好。」

謝文能（20號）認為國足實力不比印尼差。（新華社）

贏波功臣之一的蔣聖龍，賽後談到張玉寧入球後的痛哭：「這是一種釋放吧，大家都憋着一股勁，也能看出來我們壓力很大。這場不負眾望，拿下了這場比賽。」

國足只落後第二名的澳洲2分

C組戰況激烈，除日本在榜首保持不敗，並握有5分優勢外，後面的澳洲、沙特阿拉伯及巴林同積5分，印尼及中國則有3分，換句話說，排在榜尾的中國與排第2的澳洲，事實上只有2分差距。

C組積分榜（截至10月16日）

日本 3勝1和0負 得失球14 10分

澳洲 1勝2和1負 得失球1 5分

沙特阿拉伯 1勝2和1負 得失球-1 5分

巴林 1勝2和1負 得失球-4 5分

印尼 0勝3和1負 得失球-1 3分

中國 1勝0和3負 得失球-9 3分



賽事採雙循環制，即每隊要踢10輪，國足下月中作客巴林，便是首循環最後一戰，目前來看仍有晉級希望。經過這場「生死戰」後，對巴林一役被認為是「關鍵一戰」，不過亦有不少球迷笑稱，國足總會在你重燃希望時再次令人失望。

今場勝仗讓不少國足球迷大感鼓舞。（路透社）

印尼球員：國足不是在踢足球

不過印尼球員對今場失利相當不滿，雙方在下半場踢得頗具火藥味。夏耶賽後受訪時，直斥國足球員多次跌倒：「我感到些許遺憾，我們在跟一支只會浪費時間和倒地的球隊比賽，他們不是在踢足球。」

印尼不敗金身被破，這名效力荷甲球隊阿梅爾城的中場認為球隊前兩球過於大意，但認為整體仍然表現很好，是一支強大球隊。

夏耶（白衫）賽後怒斥國足經常浪費時間和倒地。（路透社）

國足下場比賽為11月14日晚上作客對巴林，同月的19日晚，則會在主場迎戰強敵日本。