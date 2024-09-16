MeToo｜女星揭「有權勢主持」逼玩國王遊戲　遭伸手進內衣裏揉胸

台灣藝人阿諾日前上節目「小明星大跟班」透露，過去剛出道時曾被性騷擾，但因為怕丟工作一再隱忍，導致對方的行為越來越超過。



事後向製作單位請辭，還被誤會有公主病，而她也因身心受創嚴重罹患PTSD（創傷後壓力症候群）。

阿諾年輕時的照片（阿諾Facebook）

阿諾年輕時的照片（阿諾Facebook）

阿諾年輕時的照片（阿諾Facebook）

近40歲仍保養得宜獲讚凍齡有術 點圖放大看看阿諾的近照：

+ 14

據《三立新聞網》報導，39歲阿諾透露，她當年20多歲在地方電視台工作遇到性騷擾留下陰影，還因此罹患PTSD至今，也因為身心嚴重受創而記不太起來是誰對她伸出狼爪，甚至連對方名字都記不得。

據悉，對方當時是有主持人的權勢，她因而無法反抗只能任其侵害，如今想起這件事情仍讓她心生畏懼，最終決定出面揭露對方惡行。

藝人阿諾近來上節目「小明星大跟班」透露剛出道時曾遭性騷擾：

外景節目主持人常常半夜跑到我房間，錄影也會牽手或拍我屁股，他說這是為了增加默契。

她因為怕丟工作一再隱忍，導致對方的行為越來越超過：

他常用各種理由吃我豆腐，有一次我理智線斷掉，他說『要不要玩國王遊戲』，我不知道是什麼就氣說『來啊』！結果我猜拳猜輸了，他就把手伸到我內衣裏揉我的胸部，我嚇到不知道怎麼面對，委屈都在肚子裏。

【相關文章】｢直接伸手進內褲｣ 網紅小紅老師Anissa稱遭性侵後求助NONO 竟再被他揉胸摸腿

【相關文章】｢直接伸手進內褲｣ 網紅小紅老師Anissa稱遭性侵後求助NONO 竟再被他揉胸摸腿

點圖放大瀏覽：

+ 26

事後阿諾向製作單位請辭，還被誤會有公主病，吃不了外景工作的苦。

而她也因為這件事對異性有陰影，同場來賓哈孝遠聽完恍然大悟：「難怪之前一起錄影時，我拍她說『這個很好吃』，她會突然很難過的說『你不要碰我，你會讓我覺得我是一個很髒的人』。」

【延伸閱讀】台金曲獎歌手張三也陷性醜聞 王喬尹指控「伸手進衣服撫摸身體」

【延伸閱讀】台金曲獎歌手張三也陷性醜聞 王喬尹指控「伸手進衣服撫摸身體」

點圖放大瀏覽：

+ 23

延伸閱讀：

曾之喬懷孕美成這樣！「渾圓孕肚」首曝光

林青霞「撞裂肋骨」休養三個月 優雅現身領獎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】