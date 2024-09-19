內地男「邊行商場邊手淫」秒射精在美女緊身褲上 監視器畫面曝光
撰文：TVBS新聞網
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內地近期一段監視器畫面掀起熱議，在微博上一段名為「商場內男子將精液射在女孩褲子上」的hashtag短時間內引發關注。
原來是一名男子在商場「隨機狩獵」途中，將手淫射出來的體液沾在一名女路人的褲子上，畫面之離奇令人吃驚。
路過一瞬間已把精液射在女子緊身褲上 點圖放大瀏覽：
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根據微博帳號「1024專員」轉載的監視器畫面得知，事件發生在9月14日下午12時許，位於內地的某處中維世紀商場。
一名身穿緊身褲的女子站在衣架旁選購，隨即就出現一名白衣男先在她背後徘徊，裝沒事走過後隨即折返。
只是一個來回的時間，再次近身的白衣男就靠著衣物的遮掩，在經過女子身邊時悄悄掏出生殖器，接著就被拍到噴射出一堆不明物體。
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得手後的男子加速離開現場，此時才察覺有異的女子則是滿臉問號的伸手一摸、邊大聲向白衣男喊話。
懷疑自己可能遭到騷擾的女子，由於並不確定是否為白衣男所為，因此只能手足無措的看著自己被污染的褲子、和沾在手上的不明液體，直到調閱監視器畫面才確認事情原委。
畫面在微博引爆討論，網友也氣炸表示一定會將男子起底。
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