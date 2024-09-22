美女網紅着比堅尼拍片　稱遭救生員視姦狂看屁股　丈夫怒掌摑報復

內地女網紅玫瑰和外籍丈夫毛子日前到海南省三亞市旅遊。



她控訴在酒店泳池拍照時，遇到酒店泳池救生員「男凝」（男性凝視），丈夫因此與對方發生衝突，事件引發網友熱議。

女網紅玫瑰和外籍丈夫毛子到三亞旅遊，控訴被酒店泳池救生員「男凝」，引發網友熱議。（微博圖片）

女網紅玫瑰和外籍丈夫毛子到三亞旅遊，控訴被酒店泳池救生員「男凝」，引發網友熱議。（微博圖片）

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玫瑰日前在抖音發布影片，表示在三亞的酒店泳池穿比堅尼拍照時，後方突然傳來爭執聲，轉頭一看，竟然是丈夫在和一名救生員發生口角衝突。

後來才知道原來是救生員不關注泳池狀況和安全，竟然跑來關注玫瑰的臀部，甚至叫來另一名同伴一起觀看：

就是討論一些噁心的話吧，不想想像。

丈夫毛子當下因為相當火大，過去直接搧人一巴掌，還追上去拍對方長相檢舉。

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一名男子在內地商場手淫並極速把精液射在女子的緊身褲上。（微博@1024專員）

路過一瞬間已把精液射在女子緊身褲上 點圖放大瀏覽：

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網友紛紛留言：

「海南本地人表示，真的很多男凝，從小經歷到大」

「這是真的！海南的男凝真的需要管了，我和我室友穿基礎的Ｔ恤和牛仔褲在街上走，都會有男的對我們吹口哨」

「真的海南超多嚼著檳榔都色瞇瞇地看人」



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