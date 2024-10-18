內地樓市政策「組合拳」遜於預期　分析：未解決核心購房需求問題

中國高層設定樓市「止跌回穩」目標後，住房城鄉建設部10月17日發布增加信貸規模等多項最新樓市刺激舉措。不過，政策發布後房地產股全線下挫，顯示官方政策「組合拳」未達市場預期。受訪分析師指出，本次推出的新政主要針對房地產行業供應端，但沒有回答更關鍵的「誰來買房」問題，因此無法徹底打通樓市癥結。



住建部17日連同財政部、央行、自然資源部、國家金融監管總局召開新聞發布會，介紹新一輪樓市刺激政策。

在上月底放寬限購、降低首付比率和存量房貸利率的基礎上，住建部部長倪虹在會上宣布推出兩項增量政策，包括新增實施100萬套城中村和危舊房改造，以及將房企「白名單」項目的信貸規模增加到4萬億元（人民幣，下同），做到「應進（白名單的）盡進、應貸盡貸」。

中國樓市庫存問題嚴重。（路透社）

截至17日，官方「白名單」項目已審批通過的貸款達2.23萬億元。年底前增至4萬億元，意味著下來不到三個月官方審批通過的貸款金額將翻倍。

倪虹還在會上信心喊話，稱樓市經過三年不斷調整，市場已經開始築底，10月相關數據「一定會是積極樂觀的結果」。

不過，發布會進行的同時，內地房地產股非但未受利好政策提振，反而全線走低，終結過去五個交易日連續上漲的勢頭。17日收盤時，金地集團、新城控股、保利、萬科等多個地產股單日跌幅均超過7%。

與房地產業密切相關的鐵礦石價格，17日也跌至三周以來最低點，表明投資者對內地樓市新舉措是否足以刺激建築活動和鋼鐵需求持懷疑態度。

住建部曾發布通報，要求堅決落實「堅持房子是用來住的，不是用來炒的」定位。（視覺中國）

分析：樓市新政未打通消費端癥結

戴德梁行研究院副院長張曉端接受《聯合早報》採訪時分析，本次樓市刺激政策更多是為處於供應端的房企提供金融支持，與作用於需求端的「9．24」新政側重有所不同，「市場的感知就會不太一樣」。

儘管市場對需求端的刺激感知更明顯，但張曉端指出，保交樓同樣重要。如果在建房爛尾、房地產開發商資金鏈斷裂，不僅損害置業者的利益，對整個行業的傷害也更大。

至於新增市場供應是否會增加去庫存壓力，張曉端說，去年以來房地產開發投資持續下行，「即便是給行業活一點血，也不會立即進入瘋狂的盲目擴張，開發商是有記性的」。

香頌資本董事沈萌則認為，本次樓市新政未達到市場預期，關鍵就在於沒有解決最核心、最根本的問題，即保交樓或收購存量房後，最後房子的終端出口在哪裡。

沈萌受訪時說，新增住房最終還是要回到普通購房者的手上，但當前消費端「始終還是不暢的」。目前內地大中城市房價提倡止跌回穩，但並未止跌回升，「大家就認為既然房價不漲，我為什麼要現在買？」

他說：「只能說相關政策給了房地產市場一定喘息和週轉的空間，但並沒有徹底解決房地產市場的癥結。」

沈萌認為，在中國整體經濟疲軟的大環境下，居民收入壓力仍然很大，因此即使官方出台再好的政策，居民都沒有消費意願。「提振樓市要通過改善實體經濟和營商環境，提升收入預期，其他的都是治標不治本。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

