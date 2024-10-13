內地多家銀行集體下調房貸利率　購房者：每月少還1900元負擔減輕

10月12日，內地工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家銀行集體對個人房貸利率進行下調。四川的購房者表示，自己的利率從5.5%下降到3.65%，每個月能少還1900元（人民幣，下同）。



10月12日，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家銀行發布存量房貸調整細則，確定將於10月25日對存量個人房貸利率進行批量調整。多家銀行也更新App功能，上架存量房貸業務專屬模塊，部份銀行目前已可查詢利率下調具體情況。

據內媒報道，由於不同借款人的貸款基礎利率不同，本次下調幅度也各有差異。尤其是二套房的貸款利率，因未參與去年的利率批量下調，部份房貸利率目前仍在5%以上，因此本次利率下調幅度可達200bp左右。

四川隋先生表示：「2021年因兒子結婚需要，買了二套房，從一開始6.15%的貸款利率逐步降到5.5%，沒想到這次還能直接再降185個基點，每月還款負擔減輕了不少，非常知足。」

在近年來LPR不斷下調、近期各項房貸利好政策頻頻出台的背景下，借款人房貸利率負擔有所減輕，有不少借款人打消了提前還貸的念頭。廣西柳州的範女士稱，「此前房貸利率加點149個基點，本次可直接下降179個基點，每月壓力小了不少，可以不考慮提前還貸了。」

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進介紹，這是自去年批量下調後，全國第二次集中調降存量房貸利率，為購房者和還貸家庭減輕了月供負擔。此次下調有助於穩住存量房貸規模、增加新購房按揭貸款需求，對於銀行來說，有助於防範風險、拓寬業務，真正促進房貸業務的健康發展。

根據本次調整規則，北京、上海、深圳等地區利率高於LPR-30BP的首套房貸和其他地區利率高於LPR-30BP的全部存量房貸統一調整至LPR-30BP。

北京、上海、深圳等地區二套房貸利率高於相應政策下限的統一調整至當地相應政策下限。其中，深圳二套房利率下限為LPR-5BP。

內地多家銀行集體下降房貸利率。

對於下調後利率不統一的問題，有銀行解釋：「由於此次利率調整僅調整LPR加減點，錨定的LPR僅在每年貸款重定價日調整，因此目前不同客戶房貸利率錨定的LPR有4.2%、3.95%、3.85%三種可能。除北上深二套房外，其他房貸下調之後的利率有3.9%、3.65%、3.55%三種情況，到了貸款重定價日根據屆時的LPR進行重定價後，貸款利率將調整至同一水平。