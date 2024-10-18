Nokia中國大規模裁員近2000人　市場份額跌至5%以下

《彭博社》17日報道，芬蘭電信巨頭Nokia已在中國進行了大規模裁員，削減了近2000個工作職位。這是該公司應對全球電信設備市場低迷、實施成本削減計劃的一部分。消息人士透露，該裁員屬於Nokia去年宣布的計劃，預計將裁減多達1.4萬名員工。截至去年底，Nokia在大中華區約有1.04萬名員工。



報道指出，隨著電信運營商推遲或縮減基礎設施升級計劃，Nokia和北歐競爭對手Ericsson的銷售業績持續低迷。在中國這個全球最大的5G市場，歐洲公司面臨來自華為和中興等本土企業的強大競爭，市場份額逐步縮減。Nokia發言人表示，該公司目前在中國的市場份額已跌至不到5%。

芬蘭電信巨頭Nokia已在中國進行了大規模裁員，削減了近2000個工作職位。（資料照片）

Nokia未對裁員消息進行評論，但該公司正逐步縮減中國業務，早前更出售了與華為合資企業的部分股權。同時，Nokia也在歐洲推進裁員計劃，並通知工會稱將在芬蘭裁減48個職位。迄今為止，該公司已裁員7500人，並削減了5億歐元的成本。

此外，Ericsson也在進行類似的成本削減計劃，並預計將裁員8500人。Nokia於17日發布的第三季財報顯示，淨銷售額為43.3億歐元，同比下降8%，未達分析師普遍預期的47.3億歐元，主要原因是印度市場需求減少；經調整後的營業利潤達4.54億歐元，增長9%。儘管利潤上升，但該公司承認市場復蘇速度慢於預期。