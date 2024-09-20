「N+7」賠償　思科大連300人一夜失業　全球科技裁員潮不止

繼英特爾和IBM後，全球知名科技巨頭思科（Cisco）被爆出年內第二波裁員計劃。9月19日，多位思科大連員工向媒體透露，正式收到裁員通知，預計將裁撤約300名正職（藍牌）員工。員工可選擇立即離職並獲得「N+7」的賠償方案，或選擇延遲兩個月離職，並獲得「N+5」的賠償。據悉，思科的大部分業務可能會轉移至印度或日本。

此次裁員的消息早在中秋節期間已經流傳，9月19日總部的人力資源部與多位員工面談，一些部門甚至直接解散。員工表示，未來裁員的風險依然存在，部分與日語和韓語項目相關的崗位已受到嚴重影響。

儘管此次裁員主要針對正職員工，但非正式員工的未來亦不容樂觀。根據知情人士表示，思科自今年2月已經裁員約4000人，而此次全球範圍內的第二輪裁員，預計將影響全球範圍內約7%的員工，相當於6300個工作崗位。

有分析認為，思科裁員可能與公司收購Splunk後的資金壓力有關，並且與近年來業績下滑有直接聯繫。根據思科最新財報，2024財年第四季營收下降10%，淨利潤更大跌45%。面對巨大的經濟壓力，裁員成為思科調整戰略的主要手段之一。

此外，裁員並非思科一家的選擇，近來蘋果、英特爾等科技巨頭也紛紛加入裁員行列，掀起了行業內的一股寒潮。