竹山我話事！湖北文旅官員酒後大鬧酒店「飛踢女員工」影片惹眾怒

湖北十堰竹山縣袁姓文旅局官員被民眾檢舉13日在竹山麗景假日酒店酒後鬧事，不僅辱罵櫃檯工作人員，還出腳踢人，過程全被酒店大廳內的監視器拍了下來。



影片中，袁姓男子還一度坐在大廳的沙發上，翹著腳囂張地說：

竹山我說了算，誰敢跟老子作對！

湖北十堰竹山縣袁姓文旅局官員大鬧酒店的畫面在網上瘋傳。（微博影片截圖）

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《大皖新聞》報導，竹山縣文化和旅遊局辦公室工作人員透露，確有上述事件發生，目前袁某某正在配合單位調查。

竹山麗景假日酒店前台工作人員稱：「昨晚是同事當班，當事人沒有再追究，我也不太好說。」

透過酒店監視器影片可以發現，袁姓官員在酒店大廳裡拍打桌子、砸物品，被旁人勸離現場時，又朝著一位女性工作人員飛踢，再加上坐在沙發上的那段話「竹山我說了算！」，囂張跋扈的樣子，在網路上激起眾怒。

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袁姓官員酒醒後透露，他是竹山縣文旅局創作組組長，也是竹山縣作協（作家協會）主席，他已經向酒店員工當面道歉。

當天是帶朋友到酒店用餐，對工作人員安排的房間不滿意，酒後與酒店前台工作人員發生口角：

雙方已經就此事達成和解，對此他深感抱歉，現停崗接受檢查，非常懊悔，準備戒酒。

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