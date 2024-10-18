廣東13歲男孩性侵8歲女童　警方一原因不予立案　律師：並無不當

廣東清遠一名8歲女童遭13歲男孩性侵，導致處女膜破裂，大腿內側瘀黑，惟警方以作案男孩「不滿14周歲」為由不予立案。有網民質疑，警方「輕描淡寫」的處置方式無法保障其他未成年群體的安全。有內地律師則稱，警方不予立案的決定並無不當。



廣東清遠一名8歲女童遭13歲男孩性侵。（網上圖片）

廣東清遠一名8歲女童遭13歲男孩性侵。（網上圖片）

今年2月26日下午，清遠市陽山縣的8歲女童陳果（化名）在公園附近的一處房子，遭遇13歲男孩陳某某性侵。事發當日，陳果的父母就報警處理。醫院作出的診斷結果顯示，陳果的處女膜破裂，「見少量血迹，左大腿內側見兩處瘀黑。」

陳果家屬表示，3月18日，派出所民警告知，由於陳某某不滿14周歲，無法追究其刑責，故對此案不予立案。陽山縣公安局作出的《不予立案通知書》顯示，陳果的家屬提出控告陳果被強奸一案，陽山縣公安局經審查認為符合其他依法不追究刑事責任的情形，故決定不予立案。

據內媒引述知情人士稱，雖然陳某某事發後被停課，但現時已經回到學校上課了。「在未有上級通知前，老師也沒有權力不讓陳某某回校上課。」

針對此事，不少網友都認為陳某某作案性質惡劣，但因未滿14歲而逃脫了刑事責任，這樣「輕描淡寫」的處置方式無法真正懲治犯罪者，也無法保障其他未成年群體的安全。

針對這樣的決定，有內地律師認為，根據內地《刑法》第十七條規定，對已滿十二周歲不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核準追訴的，應當負刑事責任。因不滿十六周歲不予刑事處罰的，責令其父母或者其他監護人加以管教；在必要的時候，依法進行專門矯治教育。

陽山縣公安局作出的《不予立案通知書》顯示，陳果的家屬提出控告陳果被強奸一案，陽山縣公安局經審查認為符合其他依法不追究刑事責任的情形，故決定不予立案。（網上圖片）

律師稱，本次事件中，男孩所涉嫌的為性侵行為，在男孩未滿十四周歲的情況下，不存在法定追訴情形，警方不予立案的決定並無不當。「這樣的處罰只能說符合法律規定，但是男孩沒有受到懲罰對於受害人、受害人家屬和整個社會肯定是不合適的，不可否認這也會讓大眾認為犯罪成本較低。」

根據《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》規定，未成年人實施刑法規定的行為、因不滿法定刑事責任年齡不予刑事處罰的，經專門教育指導委員會評估同意，教育行政部門會同公安機關可以決定對其進行專門矯治教育。

律師認為，案發地的省級人民政府應當結合本地的實際情況，至少確定一所專門學校按照分校區、分班級等方式設置專門場所，對前款規定的未成年人進行專門矯治教育。

律師還稱，針對性侵事件逐步低齡化的現象，應當完善相關法律法規及未成年人矯正的制度、程序等，提高對低齡未成年人性侵害行為的處罰力度，建立更加完善的未成年人保護機制。同時，也需要提高社會公眾的防範意識，建立起一個能夠及時發現問題、有效幹預的社會環境。