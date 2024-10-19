黃金價格創歷史新高！95後女生花180萬元買金條已賺36萬

10月18日，現貨黃金持續走高，首次觸及2700盎司美元大關，創歷史新高。這是黃金今年底34次創下歷史新高紀錄。10月18日，COMEX黃金也再次創下歷史新高，最高觸及2720美元每盎司。有95後的金店老闆自己買了180萬的金條，現在已經賺了36萬元（人民幣，下同）。



內媒《每日經濟新聞》國內各大品牌金店金飾價格也持續大漲，周大福足金飾品報價已達799元/克，逼近800元大關，三天漲了23元。周生生則報價794元/克，三天漲價20元。

杭州95後女生小貝，她是金店老闆，開店已經5年多，這5年恰好是金價向上不斷突破的5年——她記得剛開店的時候基礎金價每克才300元出頭。

避險需求不斷推高黃金價格。（視覺中國）

小貝冷靜地說，「三、四月份，我就跟客戶、朋友說，基礎金價肯定會突破600元/克，現在已經是611元/克，聽我話的幾位朋友，這一波已經賺了。」小貝告訴潮新聞記者，其中有膽子較大的朋友，在三月中旬買入了幾百萬元的實物金條。

小貝自己也買了金條，「先後買了3公斤黃金板料，也給女兒也買了600多克投資金條。」小貝說，她自己的金條和女兒的金條是分開買的，「不過都是在3月份買入，3月月初買的時候基礎金價500元/克還不到，後來買的稍微貴了幾元，總計花了180多萬元。」小貝透露，到今天為止已經浮盈超100元/克，即36萬元，但是她還不想賣。

「我繼續看漲黃金，覺得金價可能會不斷震盪上行，基礎金價到800元/克的時候我會賣出一部分。」小貝認為，儘管金價中途會回呼，但投資黃金應該看長線。

國際金價升上近一年高位。（視覺中國）

專家：黃金仍有一定上漲空間

道瓊斯市場資料顯示，今年到目前為止，最活躍合約的黃金已創下34個日內歷史新高，這是自2011年創下38個歷史新高以來的最高紀錄。

SIA財富管理公司的投資組合經理兼首席市場策略師ColinCieszynski表示，黃金「對所有紙幣，而不僅僅是美元，都在攀升」。他解釋稱，金價尤其受到歐洲央行降息的支撐，「這提醒大家，大多數主要央行已經進入寬鬆模式，而不僅僅是美聯儲。」

東方金誠研究發展部分析師瞿瑞認為，當前美國通脹下行緩慢、市場對美國債務週期再一次擴張的預期有所上升，加上中東地緣政治局勢未見降溫，避險需求對金價形成利多，金價仍有一定上漲空間。