武漢情侶撿長者手機欲盜刷黃金　網民：貪老人錢的真是良心太壞

據《長江日報》報道，武漢一對情侶撿到老人的手機後試出了鎖屏密碼，發現有一萬人民幣餘額（下同），於是盜刷了6條香煙後又準備購買黃金，但因金額過大需要驗證而失敗，後續警方將二人拘捕。



武漢情侶撿老人手機欲盜刷黃金。（影片截圖）

武漢情侶撿老人手機欲盜刷黃金。（影片截圖）

報道指，9月24日，武漢的胡先生報警稱，23日上午在菜市場丟了手機，重買手機之後發現被盜刷了4600餘元。

武漢情侶撿老人手機欲盜刷黃金。（影片截圖）

武漢情侶撿老人手機欲盜刷黃金。（影片截圖）

民警接警後在上述消費的幾個地點調查，最終確定了疑犯為一對情侶，男方37歲，女方34歲。二人發現一老人賣菜時手機從桌上掉落未察覺，便將手機撿走，再試出了手機密碼。發現老人手機有1萬元餘額後，二人試著買了一瓶5元的水，沒想到老人的手機開通了免密支付，於是回到店中用自家的收款碼又打了688元到賬戶中。

武漢情侶撿老人手機欲盜刷黃金。（影片截圖）

武漢情侶撿老人手機欲盜刷黃金。（影片截圖）

但他們害怕把錢全打在自己店裏會被發現，於是在一家店裏購買了5條共價值3600元的香煙，又在一商鋪中購買了一條450元的香煙準備轉手賣掉。

武漢情侶撿老人手機欲盜刷黃金。（影片截圖）

武漢情侶撿老人手機欲盜刷黃金。（影片截圖）

之後，因老人手機中還有6000餘元，疑犯便準備再買點黃金首飾，但因金額過大需要驗證導致交易失敗。目前，當地公安已將2名疑犯依法刑事拘留。

有網民提醒「最好不要設置免密支付。」，亦有人指「不義之財不可得」「兩個人都是那麼過分，剛好是一對了」「我天，有的老人本來生活就拮据，真的會氣死」「貪老人的錢真是良心大大的壞」。