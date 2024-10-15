八達通｜十一黃金周旅客錄1億元交易　樂悠節長者兩周消費逾8億元

近年內地旅客來港消費深受市民關注，八達通今日（15日）公布，在十一黃金周期間（10月1日至7日），旅客版八達通的消費額錄得1億元，平均每日約1428萬元，主要在交通及食肆使用。北上方面，八達通全國通卡合計售出逾6萬張，目前庫存充足，而用戶累計使用金額，已達到4,000萬元。



至於828樂悠節方面，兩周內有近200萬樂悠咭用戶合共消費逾8億元，即平均每日5,714萬元。其中金額最高的用戶兩周花費兩萬元。



八達通營業及市務總監李玉兒。（歐陽德浩攝）

今年初至今有逾1000萬訪港旅客用八達通

八達通營業及市務總監李玉兒公布，內地十一黃金周（10月1日至7日）期間，錄得1億港元交易額，即平均每日約1428萬元。其中，旅客版手機八達通的活躍用戶，是去年同期的3倍，整體消費更是上年同期的4倍。

李玉兒指，自今年初以來，已有逾1,000萬訪港旅客使用實體或手機八達通。若按年計算，訪港旅客的人均零售消費額上升近3成，他們除了乘搭公共交通，亦在餐飲食肆、超市及便利店消費。

她又說，內地旅客的消費模式正在演變，改為沉浸式體驗。因此除了傳統的大型連鎖食肆外，具特色的地區餐飲小店亦受到熱捧，佔食肆總交易額近4成。

八達通營業及市務總監李玉兒。（洪戩昊攝）

八達通全國通卡共售出逾6萬張 累計消費4000萬元

至於香港方面，八達通銀聯二維碼的使用量增長達50%。而今年初推出的八達通全國通卡，初創版4萬多張已售罄，而上個月發售的正式版已售出1萬多張，即合計逾6萬張，目前庫存充足。

李玉兒透露，八達通全國通卡的累計使用金額，已達到4,000萬元，使用範圍北至哈爾濱，東至寧波，南至三亞，西至新疆，使用量最多的城市依次為深圳、廣州及北京。

八達通指，樂悠節長者兩周消費逾8億元。

60歲或以上香港居民於8月25日起，必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（鍾蒨宜攝）

八達通828樂悠節兩周總消費額8億元

八達通早前於8月28日至9月10日期間，推出首屆8.28樂悠節。李玉兒指，兩周內有近200萬樂悠咭用戶出行及消費，總消費金額逾8億元，即平均每日5,714萬元。

八達通發現，用戶的高金額消費大幅亦上升超過80%。例如消費金額最高的用戶，在兩周內花費兩萬元。

八達通期望將「828樂悠節」打造成為一年一度的慶祝活動，為香港整個城市帶來歡樂和注入活力，刺激零售經濟。

《施政報告》明日公布 八達通：鼓勵市民留港消費

被問到仍有多少張長者八達通還在使用。李玉兒指，大部份不記名長者八達通的用戶，已申請了樂悠咭；目前約240萬個樂悠卡用戶中，已有200萬人正使用樂悠咭。

至於政府明日（16日）發布的《施政報告》，李玉兒指，需要先審視報告才可回應，但她強調會協助帶動香港經濟，「希望可以鼓勵到更加多市民喺香港消費，亦都喺香港帶動經濟復蘇。」