北上注意！深圳諾如病毒感染性腹瀉高發　傳染性強應如何預防？

自10月以來，深圳報告的諾如病毒等其他感染性腹瀉聚集性疫情，較去年同期有顯著升高。深圳市疾控中心提醒學校和托兒所做好預防工作。



據深圳新聞網報道，諾如病毒感染性腹瀉俗稱「冬季嘔吐病」，兒童以嘔吐為主，成人則腹瀉居多。諾如病毒的傳染性強、感染劑量低，傳播途徑多樣，包括吸入患者嘔吐物或糞便中釋出的氣溶膠；間接接觸被排泄物污染的環境；食用或飲用被諾如病毒污染的食物或水，生食被諾如病毒污染的牡蠣等貝類海產品和蔬果類。

諾如病毒的傳染性強、感染劑量低，只需18-2800個病毒粒子就可以感染，而一個人感染後，一次能排出數十億個病毒。感染後的潛伏期短，通常為24至48小時，最短12小時，最長72小時就會發病。值得提醒的是，感染者痊癒後，並不具備持久的免疫保護，短期內如果不注意有可能再次感染。

每年10月到翌年3月是中國諾如病毒感染的高發季節。那麼，應該如何預防？深圳市疾控中心表示，最有效的辦法是用流動的水和洗手液洗手。另外還需注意飲食飲水衛生，食物都要煮熟、煮透後再吃，身邊如有人嘔吐，不要靠近。

周五（10月18日），深圳市疾控中心發布提醒，廣東省學生症狀監測系統顯示，近兩周腹瀉症症狀報告率處於既往3年同期較高水平。全市托幼機構和中小學校應做好預防措施，防止其發生和傳播。