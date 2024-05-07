過百清華校友北京餐廳食飯感染諾如病毒又屙又嘔　老人需臥床治療

近日北京清華大學113周年校慶，多地校友參加校慶活動並到北京一家餐廳用餐，但有過百名校友出現食物中毒，引起關注。



北京市海淀區疾病預防控制中心6日（周一）發通布稱，此次事件為因諾如病毒感染導致的急性胃腸炎。



通報稱，海淀區疾控中心接到關於「醉愛」時尚餐廳發生食品安全問題的情況反映後，立即前往涉事餐廳調查處置，會同市場監管部門對餐廳工作人員、環境和食品進行樣本採集和全面檢測，同步開展流行病學調查，檢出部分樣本呈諾如病毒陽性。

通報又稱，綜合判斷，此次事件為因諾如病毒感染導致的急性胃腸炎。區疾控中心現已對涉事餐廳提出暫停營業、終末消毒、健康教育等措施要求。

《致全體校友及在校師生建議書》提到，清華大學113周年校慶，多地校友們參加校慶活動，先後前往校東南門外某餐廳用餐，上百位校友出現食物中毒。（大眾點評）

據早前報道，涉事清華校友曾發文稱 ，大家在該餐廳用餐後，多人出現食物中毒現象，包括嘔吐、腹瀉、發燒、腹部不適、乏力、肌肉酸痛等症狀。截至5月1日晚，已統計到102人出現上述症狀。至撰文之時，仍有十多名校友需長時臥床和治療，包括年逾六旬的老人。

內媒《新黃河》報道，5月4日，有涉事清華大學的校友透露，「餐廳不僅沒有道歉，而且敷衍了事不作為，完全沒有對食品安全、客戶的身體健康有著基本的尊重，缺失職業操守，很難想像這樣一家餐廳能夠在北京五道口經營這麽多年」。

公開信息顯示，涉事餐廳是一家主打粵菜的餐廳，成立於2004年。