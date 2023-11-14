山東濰坊一中學過百學生餐後發燒嘔吐？　官方通報：諾如病毒感染

山東省濰坊市安丘市弘毅中學疑似發生食物中毒，大批學生在學校食堂用餐後嘔吐、腹瀉。

11月13日，安丘市教育和體育局通報，該校74名學生出現不適需送院治療，其中14人要住院觀察。經安丘市疾控中心採樣檢測，結果為諾如病毒感染。



有家長稱，學生是11月11日晚出現不適，翌日學校才將情況告知家長，大概有2、300名學生，「救護車跑了十幾趟」。

該名家長表示，自己的孩子有發燒嘔吐，但不是太嚴重，且出現不適的學生大多進吃了食堂的豆皮、麻辣燙、手抓餅等食物，嚴重者還在住院。事發後，部分學生已不敢在食堂就餐，全靠家長送飯到學校。弘毅中學工作人員澄清並非食物中毒，食物採樣已送去檢查，有待結果出爐。

11月13日，安丘市教育和體育局通報，11月11日，安丘市弘毅中學74名學生出現惡心、嘔吐、腹瀉等症狀，學校立即組織送醫就診。其中，14人住院觀察治療。截至目前，10名學生住院觀察治療，4名學生出院，其餘返校學生現已無症狀。

經安丘市疾控中心採樣檢測，結果為諾如病毒感染。隨着氣溫下降，進入諾如病毒感染等的高發季，為消除傳播風險，學校已在疾控機構的指導下對校園公共設施進行清潔消毒，並開展師生健康教育。