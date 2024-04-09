台灣王品集團兩餐廳疑爆食物中毒82人不適　腹瀉個案驗出諾如病毒

台灣王品集團旗下餐廳「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」爆發疑似食物中毒事件。台北市衛生局統計，截至4月8日晚上8時，共82名患者在前述兩間餐廳用餐後出現嘔吐、腹瀉症狀並到醫院就醫。

4月9日，台灣疾病管制署副署長曾淑慧表示，在部分患者的糞便中初步檢驗出諾如病毒。



台北市衛生局統計，截至4月8日晚上8時，有32人在「初瓦台北西門店」及50人在「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐後出現不適症狀並到醫院就醫，多數民眾就醫後回家休養。

曾淑慧說明，上周腹瀉就診通報個案確實有來自「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」相關案件，部分病人的糞便檢驗初步結果對「諾如病毒」呈陽性反應，疾管署會將結果提供予台北市衛生局，供其與食品、環境、用水等檢體檢驗結果比對。

台灣王品集團旗下餐廳「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」爆發疑似食物中毒事件。（聯合報）

曾淑慧表示，腹瀉群聚有不少是因為諾如感染，主要是食物遭到污染。諾如病毒透過糞口途徑傳染，包含透過與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到污染的食物或飲料。

目前，當局已在聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「初瓦跟嚮辣疑似食品中毒案」專診，若市民於4月2日至5日期間曾至前述兩間餐廳用餐，有腸胃不適等症狀者可到兩間醫院求診。