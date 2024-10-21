美國著名律所世達關閉上海辦事處裁減部分中國員工

受中國經濟下行、在華業務交易低迷等不利因素拖累，美國著名律師事務所世達（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates）將關閉上海辦事處，並裁減中國部分員工。



這家總部位於紐約的公司9月18日發聲明表示：「市場動態的變化促使我們決定開始縮減在上海的業務，並重新調整我們在中國的企業規模。」

《彭博社》10月21日引述知情人士稱，該公司已將其上海業務與北京部門合併，部分律師也得到了調動的機會。

美國世達律所將其上海業務與北京部門合併，並裁減在華部分員工。（美國世達律所官網）

世達是最新一家過去幾年中在中國縮減業務的外國公司。由於內地經濟放緩和監管打擊導致資本市場和私營企業受損，跨國公司一直在努力提高在中國的收入。

知情人士今年3月披露，全球資產管理巨頭富達國際（Fidelity International）今年早些時候據報計劃在中國裁員約20人。其他撤離中國業務的公司包括美國基金管理巨頭先鋒領航集團（Vanguard Group）、資產管理公司Van Eck Associates、美國註冊的投資顧問公司Matthews International Capital Management等。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

