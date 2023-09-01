4個月大女嬰被「高空丟下煙頭」燙傷 擬全棟住戶驗DNA找出兇手
撰文：中天新聞網
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河南一名4個月大的女嬰，和母親在自家社區散步時，突然被從天而降的煙蒂燙傷，造成女嬰頸部被燙出水泡。
社區打算對整棟住戶採集DNA，抓出這名沒有公德心的兇手。
先砸到眉心再夾在脖子致多處燙傷 點圖了解更多：
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女嬰母親表示，她在25日下午，推著嬰兒車帶4個月大的女兒到社區散步，走到電梯廳附近的斜坡時，孩子被一根從高空落下的未掐滅的煙頭砸中。
女嬰母親描述，最開始煙頭砸到了眉心和右眼中間的位置，孩子尖聲大哭，她將女兒從嬰兒車裡抱起，發現煙頭夾在了寶寶的脖子裡，被女嬰的脖子硬生生掐熄，從影片畫面中可以看到，寶寶的脖頸處被燙紅了一大片，甚至還被燙出了幾個水泡。
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女嬰母親稱，3號樓一共26層，每層有5戶，每一層的電梯廳附近都開著窗戶，社區監視器只能拍到一樓，再向上就拍不到了，社區管委會有討論要加裝高空監視器，但目前為止還沒走完相關流程。
社區工作人員回應，先前曾多次提醒住戶，不要將煙蒂往樓下扔，但勸導效果有限，目前正在配合警方，找到亂扔煙頭的人，但都沒有進展，目前打算對整棟樓住戶做DNA檢驗，不過孩子是在社區大門附近被燙，所以無法判斷扔煙頭的人是否為社區住戶。
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