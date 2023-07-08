有片｜32層高樓磁磚突崩落　途人躲避不及遭碎片擊中：像爆炸現場

湖南新化一棟32層高樓6日中午發生外牆脫落，大量磚瓦從天而降，砸中1樓來來往往的行人，造成4人受傷、周遭車輛受損。



如今事發影片曝光，可聽見磚瓦鬆動聲響，期間有人反應過來，準備逃離現場，但反應時間僅有短短4秒，最後仍遭砸中。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片可見，當時1樓人行道上人車來往，還有一些攤販在做生意，不料現場突然有聲響傳出，加上零星碎石，引起在場2人注意，趕忙要逃離現場，結果還來不及逃開，外牆瞬間砸落，幾名路人被騰起塵霧吞沒，猶如爆炸現場，周圍停靠車輛也受到不同程度損傷。

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畫面中，一大片瓷磚正好落到了攤販老闆娘身上，還有一位騎車載孩子的家長遭波及。不過，幾人擔心又有磁磚掉落，起身後也顧不得身上的傷，狼狽逃離現場。有目擊者表示，當下粉塵四散，還以為是爆炸現場。

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對此，楓林街道辦事處工作人員表示，事故造成4人受傷，所幸均無生命危險，目前正對整個社區進行排查，同時對脫落點進行改善。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】