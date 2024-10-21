中美重啟｢熊貓外交｣　紐時揭承租條件：不可談錢，新增召回條款

2023年旅美大熊貓「丫丫」因疑似遭孟菲斯動物園虐待，引發內地網民對美國的聲討，要求歸還所有在美大熊貓，以及將美國拉入黑名單。

時隔一年多，中美再次啟動「熊貓外交」冰釋前嫌，10月15日將大熊貓「寶力」與「青寶」送往美國華盛頓國家動物園。《紐約時報》亦梳理關於大熊貓租借的相關文件，於19日報道稱，大熊貓的承租合約由中國野生動物保護協會管理，承租合約有嚴格的規範，包括不談論費用、發布相關消息需取得雙方共識等等。



《紐約時報》梳理報道發現，向中國承租大熊貓必須承諾5個條件。

中美合約中規定，在與中國的合作夥伴諮詢的情況下，美國的管理人員不得討論大熊貓的疾病、死亡或任何其他重要事項，而中國合作夥伴的意見應該得到充分尊重。

並強調，若有需要向外界發布的資訊或接受媒體採訪，應經過雙方溝通協商並達成共識後才能執行，「若未達成共識，則不得發布任何資訊」。

圖為2024年5月16日，於中國四川拍攝大熊貓「寶力」的照片。（新華社）

圖為2024年5月17日，於中國四川拍攝大熊貓「青寶」的照片。（新華社）

左圖：2024年5月17日，於中國四川拍攝大熊貓「青寶」的照片。（新華社）右圖：2024年5月16日，於中國四川拍攝大熊貓「寶力」的照片。（新華社）

目前，外界談論「熊貓外交」時會使用「承租」等字眼，然而協議要求「不要談論金錢」，且不得使用「承租」、「借貸」或「合約」等術語，因此現稱「研究合作與保育協議」。

雖「不可談錢」，但美國的動物園仍需每年向中國支付110萬美元（約854萬港幣），作為租用一對大熊貓的費用，一般會向民眾和慈善家來籌集租借籌集資金。

此外，中國大熊貓專家定期前往美國研究、協助大熊貓適應的費用也由動物園支付。

關於大熊貓的直播規範也開始收緊，報道稱，去年在美國孟菲斯動物園的大熊貓「樂樂」因病死亡，以及大熊貓丫丫出現毛髮脫落、消瘦等情況，被中國網民直指「虐待」。相關的畫面透過直播而被外界看到，引發關注。

如今相關的合約中要求，只能顯示「經過動物園事先審查並批准的影片片段或圖片」。

相關合約中也賦予中國野生動物保護協會可以多種理由終止合約並將大熊貓召回中國。尤其在「樂樂」死亡後，增加了「飼養管理不當」、「存在健康問題並有死亡風險」等召回條款。