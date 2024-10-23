周大福業績壓力山大　金價飆升致內地3個月145家門店關閉

金價創歷史新高之際，金店撐不住了。10月22日，周大福在港交所發布公告稱，2025財年第二季（2024年7月1日—9月30日）的零售值同比下降21%。報告期內，該集團在內地淨關閉145家零售門店。無獨有偶，近日六福集團最新發布的25財年二季報也顯示，該公司整體零售值同比下滑16%，同店銷售同比下滑35%，門店淨減少76家。



零售市場上，隨著現貨黃金沖上每盎司2700美元，續創新高，黃金零售價格也突破800元/克。10月22日，老廟掛牌價為808元/克，周大福的金價掛牌價為806元/克，老鳳祥掛牌價為807元/克；同日上海黃金交易所現貨黃金AU9999最新價為623.88元/克。

周大福預告中期盈利跌最多46%，上季港澳同店銷售跌三成。（資料圖片）

行業人士對內媒《第一財經》記者稱，快速上漲的黃金價格，疊加黃金首飾加工費和品牌溢價高等因素，消費者觀望情緒增強，使得黃金首飾消費在一定程度上受到了抑制，黃金首飾零售商銷售壓力增加。金價高企及巨幅波動使得黃金加工銷售企業生產經營風險增大，批發零售企業進貨變得謹慎，首飾加工企業原料成本上升、出貨量下降，部分中小型加工企業甚至停工放假。

從股價表現來看，截至10月22日，周大福收報7.28港元/股，六福珠寶收報15港元/股。近一個月，兩隻金飾股股價分別累計跌超16%、10%。

金飾股零售額大降

具體看來，零售額大降、大面積閉店令周大福業績承壓明顯，該公司預計集團2025上半財年（2024年4月1日—9月30日）的營業額較去年同期下降約18%至22%，而淨溢利則下降約42%至46%。

2024年第三季的零售值同比下降21%。其中，內地直營店及加盟店的同店銷售分別同比下降24.3%及20.3%；香港的同店銷售下跌27.8%，澳門則減少40.2%。

周大福稱，近幾個月國際金價大幅波動，集團於2024年9月30日按黃金市價重估未償還的黃金借貸時產生非現金的未變現虧損，而去年同期的黃金借貸市價重估則錄得收益，是上半年淨溢利下降的主要原因。

周大福淨溢利減少，主要因為近期國際金價上漲。﹙資料圖片﹚

六福集團最新發布的25財年二季報顯示（7月1日至9月30日）整體零售收入同比下跌25%，其中香港及澳門市場同比下跌 31%，內地市場則下跌9%。

六福集團稱，報告期內國際平均金價（每盎司兌美元）同比上漲29%，金價高企削弱消費情緒，故黃金產品的同店銷售跌38%，而定價首飾產品的同店銷售則下跌24%。

「不過內地市場（包含自營店及品牌店）及香港市場的同店銷售跌幅自9月起開始收窄。」 六福集團稱，今年10起同店銷售表現略有改善，短期金價急升雖然會影響銷售，但毛利率的提升將有助減低銷售下跌的影響。

金飾需求「畏高」情緒明顯，根據世界黃金協會統計，今年第二季中國市場金飾需求創下自2009年以來的同期新低，僅為86噸，上半年中國金飾消費則同比下降18%至270噸。後期在季節性因素和金價高企的雙重影響下，金飾消費可能會持續疲軟。

金價續創新高

隨著多頭捲土重來，近期黃金價格持續向上突破，屢創新高。年初至今COMEX黃金期貨價格累計漲超27%，近日盤中摸高至2755美元/盎司。

「金價大漲打亂備婚計劃」相關議題今年衝上全國熱搜，引發社會廣泛關注與熱議。（01製圖）

從持倉來看，最新公布的CFTC持倉數據顯示，截至今年10月15日當周，紐約商品交易所COMEX黃金期貨多頭持倉增加21866張或4.66%，至490742張；非商業性淨多頭頭寸增加8254張，至286434張，占比為53%。

截止10月21日，全球最大黃金ETF基金SPDR的黃金持有量為888.63噸，較年內低點3月中旬的815.13噸已經增持73.5噸。

南華期貨有色總監夏瑩瑩對《第一財經》分析稱，國際金價持續刷新紀錄新高，是受到多方面利多因素共振的影響。長週期看，當前以美元為主的信用貨幣體系信譽下滑推升黃金傳統貨幣屬性需求，其中也發揮了黃金作為硬通貨的抗通脹功能。

美聯儲自9月啟動降息周期後，當下仍處於降息的初級階段。機構認為，對利率敏感的黃金投資需求仍處於增長週期，降息交易開啟將進一步催化金價上漲。同時全球地緣衝突風險仍在加劇，也階段性助推黃金避險需求。

夏瑩瑩預計，第四季黃金仍有進一步上漲動能，但明（2025）年黃金價格的不確定可能上升，主要因美國經濟的著陸方式仍存較大不確定，而這直接影響美聯儲下一步貨幣政策選擇。

美聯儲的貨幣政策決議將影響金價走向。（視覺中國）

她分析稱，根據1980年以來美聯儲7輪降息周期中美國經濟的表現結果看，其中5次陷入衰退，僅2次實現軟著陸。衰退路徑則預示美聯儲將加速降息甚至擴表，金價有望在衰退恐慌出現時暫時急跌；軟著陸路徑則預示美聯儲貨幣政策寬鬆力度將有限，而這可能引發黃金在25年出現一定程度的因多頭獲利回吐而回檔的壓力。

「黃金上漲勢頭有望延續。金價今年以來的漲幅超過24%，我們看好投資需求增加將驅動金價進一步上行。」瑞銀預計，2025年6月金價有望衝破2700美元/盎司。面對宏觀和地緣政治的不確定性，從投資組合角度來看，黃金的避險屬性也使其頗具吸引力。

此外，夏瑩瑩認為，黃金是一種長期投資資產，但當前黃金持續創新高下，追漲風險亦不斷加大，建議投資者可以分步買入的方式分散價格風險。從第四季角度看，黃金整體調整力度預計有限，因推動本輪金價上漲的利多因素仍未消散。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

