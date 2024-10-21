內地金價大漲破800元/克　金鋪反現集體閉店潮：高價削弱消費情緒

隨著近一年間國際金價持續上漲，國內不少品牌的足金品類產品也與近期突破每克800元的單價。然而金價的大幅上漲，卻引發金飾品牌的「閉店潮」。六福集團最新的財報數據顯示，該集團7月1日至9月30日整體零售值出現下降，門店也凈減少76家。此外，周生生上半年閉店22家，周大福3個月內閉店95家。



據《紅星新聞》報道，近日，黃金市場表現強勁並創新高。倫敦金、COMEX黃金均在10月18日突破2700美元/盎司關口，最終分別收報2720.53美元/盎司、2736.4美元/盎司，本周漲幅分別為2.4%、2.25%。

與此同時，國內不少品牌的足金品類產品每克單價也突破了800元人民幣（下同）。截至10月20日，周大福足金飾品、工藝品類零售金價為806元/克；周生生足金飾品為803/克；老鳳祥上海地區足金零售價報價801元/克；六福珠寶足金首飾806元/克。

周大福10月20日金價顯示，每克已突破800元。

高金價致業績下降 品牌集體出現「閉店潮」

然而六福集團表示，金價屢創新高，影響銷售情況。六福集團10月17日發布的最新財報數據中，該集團2025財年第二季度（7月1日至9月30日）整體零售值同比下降16%，同店銷售同比下降35%，門店凈減少76家。高企的金價削弱了消費情緒，六福集團的業績從2025財年第一季度就有所下降，第一季度其整體零售值同比下降了18%。

周生生在2024年上半年整體零售額亦同比下降了13%，凈關店22家門店。

周大福在截至2024年6月30日的三個月內，零售值同比下降20%，同店銷售、銷量整體出現雙位數下降。周大福解釋稱，由於宏觀環境持續影響消費，同店銷售有所下跌。加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響，這屬整體行業的現象。在此期間，周大福的門店凈關閉了95家，周大福稱是「集團優化了零售網絡」。

對於以黃金飾品為主業的企業來說，金價上漲帶來的對單價的正面影響，卻無法抵消對銷量的負面影響。

國家統計局最新數據顯示，2024年1至9月份限額以上金銀珠寶零售總額為2454億元，同比下降3.1%。同時，9月金銀珠寶零售總額增速在16類消費類目中排名倒數第一。

《紅星新聞》報道稱，零售專家王國平分析，金價上漲抑制消費可能是各黃金企業業績下降的原因之一，而金飾門店倒閉卻大概另有其因：門店此前已將黃金賣空，手上沒有現貨兌現，「有許多黃金品牌加盟商可能此前已將黃金賣空，金價越漲他們就賠得越多，20年前金價上漲，金鋪大規模倒閉就主要因為此。」