足金飾品非足金價？西安店曝「一口價」商品藏克重　周大福回應

8月15日，有內媒曝光西安周大福「一口價」金飾僅有價格，並不顯示克重，所謂的足金飾品稱重後發現亦並非足金，引發關注。

對此，西安市雁塔區市場監管局表示，於8月14日對轄區商場進行檢查，要求加強整改。



8月16日周大福則發聲明函回覆稱，此次針對市場監督管理局對門店提出的整改意見，「我方高度重視，立即展開深入自查和整改行動」，周大福也強調，周大福現售賣的黃金飾品主體和配件均符合國標關於足金產品及足金產品配件的規定，並未存在虛假標識問題。



近期，有西安市民稱，商家在銷售「一口價」金飾時選擇隱藏克重信息，甚至稱沒有克重信息，只能稱重。且周大福非足金配件按足金售賣，1克多的足金耳飾中，光非足金耳環配件耳堵就超過0.7克，非足金配件重量過半，同樣按足金收費，不少市民稱遇到「黃金刺客」。

周大福周一已宣布，港澳現有40多間分店暫停營業。﹙資料圖片﹚

據《華商報》報道，金店普遍存在「一口價」商品，惟「只見價格、不見克重」，或者克重標示在價簽背面難以發現。

報道指，周大福的足金耳飾僅圖案部份是足金，耳針和耳堵含金量較低，卻依舊按足金售賣。對此，多家周大福工作人員均表示，不管一口價還是稱重足金耳飾，該店耳堵和耳針都是900金，並非足金，含金量只有90%，「但並不影響你換金（在該店），而且小耳釘也無所謂，差不了多錢。」工作人員說。

那麼非足金配件，市場上其他的金鋪能否按足金回收？對此一家黃金回收店鋪工作人員說，要檢測純度後按含金量回收，含金量不同價格不同，含金量越低，回收價格越低。多個不同品牌的金店均表示，後期更換時，「一口價」足金飾品只能在該店同等抵價。

還有部分品牌的工作人員說，即使是自己品牌的「一口價」22k黃金飾品（含金量91.6%），在該品牌也不能按價抵扣換貨，只能提純回收。如果帶金飾去其他品牌店鋪，只能按照黃金回收，扣去折舊費、工費等，按照提純後的克重進行回收。

西安市場監管部門對涉事金鋪進行檢查。（華商報）

8月14日，西安市雁塔區市場監管局對涉事店舖進行檢查要求整改。現場檢查發現，周大福涉嫌存在虛假標注行為。周大福店長向監管人員表示，該店的耳針等配件是900金，並非足金，「900金不是黃金，純度只有900‰，是K金。足金則是純度990‰，當天金價也指的是足金的價格，稱重克重也是按足金價格計算，周大福的900金在周大福後期可以換足金，出去不行。」

除周大福外，六福珠寶存在未明確顯示克重情況；潮宏基則出現未明示價格等情況。

周大福：現售賣的黃金飾品主體和配件均符合國標

周大福珠寶8月16日發布聲明函回應稱，周大福現售賣的黃金飾品主體和配件均符合國標關於足金產品及足金產品配件的規定，並未存在虛假標識問題。

根據國標《GB11887 貴金屬純度的規定及命名辦法》中 4 .2 條規定 「首飾配件材料的純度應與主體一致。因強度和彈性的需要，金含量不低於 916 ‰的金首飾，其配件的金含量不得低於 900 ‰。基於生產工藝和產品牢固性的要求，部分黃金類產品可能用到焊藥或者配件 ，此為貨品屬性所需且符合國標規定。」

另外，周大福也強調，會通過店內金價牌展示一件完整的「足金」飾品的每克金價、工費，同時通過台牌、貨品牌仔等方式在店內對足金飾品及其配件的成色、足金飾品的價格等信息進行披露。

此次針對市場監督管理局對門店提出的整改意見，周大福則回應稱將立即展開深入自查和整改行動。