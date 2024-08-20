核污水｜內地｢關東煮之王｣疑經新加坡進口日漁產　涉多家知名餐廳

去年8月日本政府啟動福島核污染水排海，中國海關總署當即發布公告，全面暫停進口日本水產品。然而近日，網傳內地「關東煮之王」，海底撈、盒馬等企業的供應商鼎味泰與日企進行核污水養殖魚合作，並經新加坡轉運銷至國內。

對此，8月19日，鼎味泰闢謠表示，自己也是謠言受害者，且未進口、使用原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。目前政府相關部門亦已到公司做了核查，證實網絡傳言皆不實。



據《南方都市報》報道，此次引發輿論爭議的是鼎味泰於8月發布的兩篇文章。

8月5日，鼎味泰於其官方公眾號發文稱，魚糜產品市場正展現出蓬勃的發展態勢，為此，鼎味泰於7月18日分別與株式會社日水、新加坡平旺簽署了戰略合作協議，為共同開拓魚糜產品市場在研究、生產、綜合管理技術等方面進行深入交流與合作。還表示，公司設定了2030年與日水共同產銷10000噸，合計50000噸的宏偉目標。為實現這一目標，公司將重點開拓CVS、超市（涵蓋日本和中國市場）以及餐飲等銷售渠道。

8月11日，鼎味泰再次發文稱，8月6日-8日，鼎味泰董事長譚國林已帶隊訪問了日本株式會社日水，並稱此次訪問是雙方戰略合作協議的一部份。文章還透露，鼎味泰將生產Nissui(日水)品牌魚糜制品。

鼎味泰官方介紹，株式會社日水是日本最大的海產品公司之一，與瑪魯哈日魯、極洋並稱日本三大海產品公司。新加坡平旺（Peng Wang Fish Product）在新加坡已經有50年的魚丸製造歷史，是新加坡最早的家族經營魚丸和魚產品的企業之一，始於1973年。

日本捕撈、新加坡加工、銷往內地？ 鼎味泰闢謠

因此，「鼎味泰進口日本捕撈輻射魚，在新加坡加工，再賣至內地」的言論持續發酵，還有網民扒出與鼎味泰合作的多家餐飲店，入呷哺呷哺、海底撈、盒馬鮮生、全家便利店等，聲稱「要避雷」。

鼎味泰與海底撈、盒馬、7-11等企業是戰略合作夥伴關係。

針對網絡輿論，8月19日，鼎味泰發布聲明稱，以上均為不實言論，並稱鼎味泰成為了新的網絡謠言受害者。

聲明表示，公司從未進口、使用原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。尤其2023年8月24日（含）起海關總署宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物），鼎味泰一直遵循國家法律法規開展生產與經營活動，更不可能實施違法行為。實際上，鼎味泰主要產品原料為阿拉斯加深海鱈魚。在聲明中，鼎味泰表示，與國外公司的戰略合作，主要是技術交流與先進生產技術的引進，旨在提升產品品質，不涉及進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）、進口新加坡平旺生產的產品。

企業負責人、官方相繼否認：無日本進口水產品

8月19日，鼎味泰相關負責人表示，目前政府相關部門亦已前來公司做了核查，證實網絡傳言皆不實。該負責人稱，公司正在協助整理相關書面結論。

江蘇東海縣市場監督管理局發布對鼎味泰的進口原料檢查情況通報，表示從其2023年4月18日至今年8月18日的進口報關記錄來看，並未發現有原產國為日本的水產品。

公開資料顯示，有著「關東煮之王」美稱的鼎味泰成立於2009年，主要生產和銷售阿拉斯加鱈魚為主要原料的魚糜類制品。官網顯示，鼎味泰銷售渠道多樣化，包括供應連鎖火鍋品牌海底撈、呷哺呷哺、撈王、左庭右院等，零售平台盒馬、叮咚買菜、全家、711、羅森等，休閒零食品牌來伊份、良品鋪子、三只松鼠等。